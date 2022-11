Empreendedorismo foi tema de seminário na Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas

Centenas de alunos, professores e funcionários assistiram a palestras e bate-papo com ex-alunos

Em comemoração à Semana Municipal do Empreendedorismo e aos 155 anos de Sete Lagoas, a Escola Técnica Municipal sediou o 1º Seminário de Empreendedorismo da instituição, na noite desta quinta-feira, 10 de novembro. Centenas de alunos, professores e funcionários assistiram à palestras sobre a importância do design para gerar competitividade no mercado, proferida por Roni Magnos, e sobre resiliência e coragem para empreender com resultado, com Nay Gonçalves, em parceria com o Santa Helena Valley, ecossistema de startups da cidade.

De acordo com Roni Magnos, design vai muito além de um desenho. “O design está em tudo na nossa vida. Está nos serviços, nos processos. Saber aplicar os conceitos de design nos negócios faz toda a diferença”, disse. Para Nay Gonçalves, empreender com resultado faz a diferença. “A partir da sua história, conseguir criar um elo entre isso e para onde está indo faz com que você tenha ou crie as habilidades para chegar nesse lugar. É preciso ser resiliente, ter competitividade e gestão para chegar ao sucesso mais rápido”, afirmou.

O prefeito Duílio de Castro e o presidente da Fundação Mineira de Ensino Profissionalizante, mantenedora da Escola Técnica, Cláudio Caramelo, que também são ex-alunos, falaram sobre a importância da educação para o empreendedorismo. “Precisamos que esses jovens cresçam abertos para o empreendedorismo, a arte da criatividade, de multiplicar, que muda a vida das pessoas”, comentou o prefeito. CLáudio Caramelo agradeceu o apoio da Prefeitura na realização do evento. “Nós, como ex-alunos, ficamos muito satisfeitos com esse evento. Fechamos o mês de setembro com mais de 20 mil microempreendedores individuais (MEIs) em Sete Lagoas. Nada mais justo que abordar esse assunto, contribuindo para o engrandecimento profissional de nossos alunos”, completou o presidente da Fumep.

Depois das palestras, foi a vez de ex-alunos da instituição falarem sobre suas experiências no empreendedorismo: Gilton Mendes, técnico em Meio Ambiente e sócio-proprietário do Grupo Minas Consultoria Ambiental; Vitor Bastos Martins, técnico em Administração e sócio-proprietário do Café Sete Lagoas; e Hellen Marques de Souza, técnica em Administração e proprietária da loja Sá Moça. “A formação na Escola Técnica foi de extrema importância. Sou muito grato à formação que tive aqui. Me ajudou em todas as fases do meu negócio e continuo aplicando tudo o que aprendi aqui”, lembrou Vitor Bastos Martins, do Café Sete Lagoas.

Os alunos saíram do evento mais inspirados. “Eu achei muito engrandecedor porque nos apresenta um leque de oportunidades, nos ensina a como empreender. Gostei bastante”, elogiou a aluna do 1º período do curso técnico de Meio Ambiente, Letícia Barbosa. Que venha agora o 2º Seminário de Empreendedorismo da Escola Técnica.

Marcelo Sander ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas

[VÍDEO] https://www.youtube. com/watch?v=7iTKRAfh_C8