Hulk recebe prêmio como artilheiro do Mineirão pelo segundo ano consecutivo

Mesmo fora da temporada há cerca de um mês, o atacante Hulk, do Atlético, foi premiado como maior artilheiro do Mineirão em 2022, repetindo o feito que conseguiu em 2021. Na temporada atual, o camisa 7 atleticano marcou 19 gols no Gigante da Pampulha.

Hulk é o artilheiro do Atlético na temporada com 29 gols, ou seja, 65% dos gols dele foram marcados no Mineirão. O vice-artilheiro do estádio foi Edu, do Cruzeiro, com 10 gols.

“É muito gratificante estar sendo homenageado. É sempre importante estar marcando gols e construindo história. Aqui no Mineirão me sinto em casa e espero fazer muitos gols ainda”, afirmou Hulk, que lamentou não estar em campo e também o ano do Atlético não ter sido como esperado.

Ao todo, Hulk tem 44 gols em 56 jogos no Mineirão pelo Atlético, sendo o maior artilheiro do estádio desde as reformas para a Copa de 2014.

Mariano também premiado