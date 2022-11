Cruzeiro supera o América e é campeão do Campeonato Mineiro Sub-20

O Cruzeiro é o campeão mineiro sub-20 desta temporada. Em uma final de reviravoltas, o time celeste fez 2 a 0 sobre o América, que consolidou o 2 a 1 no placar agregado, e levantou o troféu do Estadual. Os dois gols da Raposa foram feitos no duelo de volta, nesta quinta-feira (10), com Weverton e Ruan Santos.

O América começou o confronto em vantagem, devido ao resultado do primeiro duelo, no último domingo (6), quando o time fez 1 a 0, no Independência. Um empate bastaria para o Coelho, que deixou a oportunidade do bicampeonato escapar.

O jogo

O primeiro tempo correu sem gols, mas com boas tentativas de ambas as equipes. Nestes minutos, o América foi quem teve maior controle de jogo, conseguindo jogar de forma mais aberta e trocando bons passes. No entanto, a equipe encontrou dificuldades dentro da área e não converteu as oportunidades.