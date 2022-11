Pedreiro que atuou em construção de alojamento em mina que armazenava explosivos tem reconhecido adicional de periculosidade

O profissional trabalhou como pedreiro na construção de alojamento para empregados, em mina de uma empresa do ramo de extração, lapidação e comércio de pedras preciosas. Alegou ter direito ao adicional de periculosidade, tendo em vista que, habitualmente, a empresa fazia detonações de dinamite e outros explosivos, que eram armazenados no local. A Oitava Turma do TRT-MG modificou sentença do Primeiro grau e condenou a empresa a pagar ao trabalhador o adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base, com os reflexos legais. O relator, desembargador Marcelo Lamego Pertence, constatou que, embora ele não realizasse atividades com uso de explosivos, trabalhava em área de risco, por atuar próximo a local de armazenagem de produtos explosivos.

Nos termos no Anexo I da NR 16 da Portaria 3.214/78, no quadro de nº 2, são consideradas áreas de risco as faixas de terreno até a distância máxima de 45m, quando a quantidade armazenada de pólvoras químicas, artifícios pirotécnicos e produtos químicos usados na fabricação de misturas explosivas ou de fogos de artifício é de até 4.500kg.

E conforme Quadro nº 3 da NR mencionada, são consideradas áreas de risco as faixas de terreno até 220m, quando a quantidade de armazenagem de explosivos iniciadores é superior a 20kg até 200kg. Laudo pericial apontou que existiam nas dependências da empregadora dois (2) paióis que estocavam quantidade de explosivos superior à prevista na NR, e ambos ficavam a distância inferior a 220m do local onde o pedreiro trabalhava, o que lhe garante o direito ao adicional de periculosidade.

Secretaria Comunicação Social- TRT 3ª região