Mulher é assassinada a tiros em frente a condomínio na BR-040

A vítima estava buscando o marido no presídio de Ribeirão das Neves e foi assassinada no caminho de volta

Uma mulher de 43 anos foi morta a tiros no começo da tarde desta quinta-feira (10) em frente ao condomínio Vale do Ouro, no quilômetro 509 na BR-040, altura do bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte.

A vítima tinha contratado um motorista particular para levá-la para visitar o marido em um presídio em Ribeirão das Neves. Ao chegar lá, ela solicitou ao motorista para voltar para o ponto de partida e, durante o trajeto, ele notou que um carro estava seguindo os dois.

A fim de despistar o carro que o seguia, o motorista decidiu estacionar em frente ao condomínio e, neste momento, um homem desceu do carro e disparou diversos tiros contra o veículo. A mulher morreu no local e o motorista ficou ferido no braço.

O agente Helbert, da Polícia Rodoviária Federal, explicou que a mulher havia contratado o motorista para ir buscar o marido em um presídio de Ribeirão das Neves.

“O motorista do aplicativo falou que ele trabalha com transporte de passageiros, que muitas pessoas tem o número do telefone dele e que essa moça entrou em contato com ele. Ela estava em Contagem e iria buscar o marido no presídio em Neves, na porta do presídio ele viu ela conversando com outra pessoa, um homem que ele achou que seria o marido dela, mas só ela entrou no veículo com a intenção de voltar. Ao se aproximar da BR ele notou que tinha um carro seguindo atrás […] Na hora que ele parou já desceram do veículo dando tiro em direção ao carro dele”.

Até o momento, segundo a PRF, a única informação que se tem do suspeito é que ele entrou no carro novamente e seguiu no sentido Sete Lagoas. A Polícia Militar está atrás dos autores do crime e a Polícia Civil está investigando o motivo.

