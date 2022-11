Workshop de abertura do período chuvoso 2022/2023 para os municípios atendidos pela 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar

Na manhã desta quinta-feira (10) foi realizado pela 5ª Cia Ind BM o “Workshop de Abertura do Período Chuvoso 2022/2023” no município de Sete Lagoas, reunindo representantes de 13 dos 22 municípios atendidos pela Unidade.

A atividade teve como objetivos a integração e compartilhamento de conhecimentos entre os diversos agentes e órgãos imbuídos na missão do enfrentamento aos desastres e eventos adversos ocasionados pelas fortes chuvas que atingem as cidades da região central do nosso estado.

O evento contou com a presença do Major BM Ulisses Silva de Oliveira, Comandante da 5ª Cia Ind BM, do Senhor Luiz Carlos Pinheiro, Prefeito de Jequitibá e diversos secretários e coordenadores de proteção e defesa civil dos municípios participantes.

Foram ministradas três palestras, sendo a primeira delas pelo Diretor de Meteorologia e Alerta de Riscos da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, senhor Dayan Diniz de Carvalho sobre “A importância do monitoramento em tempo quase real nas ações de RRD – Redução do Risco de Desastres”.

Na sequência, tivemos a palestra do Coordenador de Proteção e Defesa Civil do Município de Jequitibá, senhor Daniel Ferreira de Oliveira com o tema “Melhores práticas do período chuvoso 2021-2022 em Jequitibá: gestão do risco de desastre e o pós ocorrência”.

Por último, foi apresentado pelo Subcomandante da 5ª Cia Ind BM, Capitão BM Rafael de Figueiredo Barbosa o “Plano de Preparação e Resposta ao Período Chuvoso 2022-2023 – 5ª Cia Ind BM”.

Em complemento, no período da tarde foi realizado um treinamento de SCO/simulado tabletop para agentes dos municípios.

Essa ação do CBMMG faz parte de um portfólio institucional que visa aumentar a resiliência dos municípios frente aos desastres do período chuvoso, buscando uma melhor Gestão do Risco de Desastres em âmbito local e proporcionando um melhor arranjo para eventuais atendimentos em desastres. Seus objetivos contribuem para a proteção dos sistemas econômicos locais e o melhor desenvolvimento dos nossos municípios e de Minas Gerais.

Assessor de Comunicação