Reunião sela parceria entre Prefeitura, Legislativo e OAB Sete Lagoas

Projeto de Lei será enviado para votação na Câmara Municipal

[VÍDEO] https://www.youtube. com/watch?v=qSBK_wOKgzg

Acompanhado do procurador geral do Município, Helisson Paiva, do vereador Caio Valace e do presidente da OAB Sete Lagoas, Adriano Cotta, o prefeito Duílio de Castro assinou o Projeto de Lei que visa a disponibilização de terreno de 4 mil metros 2 para construção da nova sede da entidade que representa os advogados sete-lagoanos, no bairro Vapabuçu, próximo à APAC.

A reunião que selou a parceria ocorreu no gabinete do prefeito na manhã desta quinta-feira, 10 de novembro. De acordo com o vereador Caio Valace, o Projeto de Lei faz justiça. “A OAB de Sete Lagoas nunca se furtou nos momentos mais importantes dessa cidade a participar conosco de grandes discussões, como exemplo, o debate que estamos tratando agora do código tributário. Essa é mais uma importante parceria que o Município constrói com as entidades mais relevantes da nossa comunidade”, afirmou o vereador Caio Valace.

O presidente da OAB Sete Lagoas agradeceu a parceria entre o Executivo e o Legislativo para a criação do Projeto de Lei. “Nós temos uma sede já construída, mas que hoje está muito aquém das nossas atividades. Contamos hoje com mais de 1.500 advogados e o local está defasado. Agradecemos ao vereador Caio Valace pela intermediação e ao prefeito Duílio de Castro pelo apoio”, lembrou Adriano Cotta.

O prefeito fez questão de lembrar da importância da entidade para a manutenção da justiça na cidade. “A OAB de Sete Lagoas é uma entidade com mais de 50 anos, essencial para proteger os direitos das pessoas. Sem advogados não há justiça. Cumprimos a realização de mais esse sonho para que a OAB possa atender não só a população, mas também as demandas da Prefeitura nessa parceria. Assim, queremos abraçar a todos os advogados da cidade”, concluiu Duílio de Castro. O projeto segue agora para votação na Câmara Municipal.