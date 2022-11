Concurso do INSS tem mais de 1 milhão de inscritos

Com vencimentos que podem chegar a até R$ 5.905,79, o tão esperado concurso do INSS tem 1.023.494 pessoas na disputa por uma das mil vagas oferecidas. A listagem completa com o total de inscritos por local de prova pode ser vista aqui.

Quem se candidatou a uma das vagas precisa, agora, focar nos estudos e ficar atento às próximas etapas da seleção. Confira as datas:

16/11/2022 – Divulgação do edital para consulta aos locais de prova

27/11/2022 – Aplicação das provas objetivas

29/11 a 22/12/2022 – Divulgação da consulta individual aos gabaritos preliminares das provas objetivas

22/12/2022 – Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos e do resultado final nas provas objetiva

A segunda etapa, que é o curso de formação, deve começar ainda no primeiro bimestre de 2023

Para ter acesso a todas as informações atualizadas sobre o concurso do INSS, consulte regularmente o site da Cebraspe.