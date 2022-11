Vigilância Sanitária capacita profissionais de bares e restaurantes em manipulação de alimentos

Objetivo foi levar conhecimentos sobre legislação e higiene ao lidar com alimentos e bebidas

Profissionais atentos e anotando todas as informações passadas pelas equipes da Vigilância Sanitária de Sete Lagoas. O auditório do Sicoob Credisete recebeu, em dois dias, duas turmas do curso de manipulação de alimentos oferecido pela Prefeitura de Sete Lagoas. O objetivo foi levar conhecimentos sobre a legislação e a higiene ao lidar com alimentos e bebidas.

“Pelo conteúdo que a gente passou, isso vai ser útil no dia-a-dia deles. A ideia é minimizar os riscos e facilitar o entendimento dos próprios profissionais e também na atuação do fiscal, já que passamos para eles todas as legislações pertinentes e tiramos dúvidas”, conta a fiscal da Vigilância Sanitária, Márcia Schaun Reis.

Entre os quase 200 participantes estiveram cozinheiros, garçons, gerentes e outros profissionais do setor de bares e restaurantes da cidade. “O conhecimento aqui é imenso. A gente procura aproveitar o máximo possível. Servimos porções e adquirimos conhecimentos sobre manipulação dos alimentos, a nossa higiene pessoal, enfim, devo levar esses conhecimentos a todos os nossos funcionários”, afirmou o gerente de pessoal do Bar Cerveja & Amigos, Márcio Gomes de Oliveira.

De acordo com Jakeline França Dutra, agente de desenvolvimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, os participantes foram unânimes em agradecer e elogiar o evento. “Eles disseram ainda que esta aproximação com a Vigilância Sanitária do Município foi extremamente importante para as atividades deles. Creio que podemos planejar outras edições no início de 2023”, disse.

O curso realizado pela Prefeitura contou com as parcerias da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo e da Sala Mineira do Empreendedor.