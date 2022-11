Encontro do Cerest debateu saúde do trabalhador com profissionais de 34 municípios no Unifemm

Evento contou com palestras de psicólogas, profissionais de seguridade social e da saúde

[VÍDEO] https://www.youtube.com/watch? v=W_xknVbInDU

Um dia inteiro com as atenções voltadas para a saúde do trabalhador. A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio do Cerest, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Secretaria Municipal de Saúde realizou nesta quarta-feira, 9 de novembro, o Encontro da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no auditório do Unifemm.

O objetivo foi promover e sensibilizar o conhecimento sobre a Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora envolvendo os órgãos governamentais, representantes de trabalhadores e comunidade acadêmica a respeito das condições de trabalho e saúde no mundo globalizado.

“É um evento importante para entendermos as legislações, fluxos, protocolos, a maneira de lidar para promover saúde e evitar o adoecimento, com a maneira correta de conduzir os casos de agravos à saúde do trabalhador”, explica o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes. Trabalhadoras e trabalhadores de 34 municípios da região participaram do evento, que contou com palestras de psicólogas, profissionais de seguridade social e da saúde.

O prefeito Duílio de Castro também participou do evento e falou de sua importância. “Queremos trocar conhecimentos para que possamos cuidar melhor da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Eles passam grande parte de suas vidas em seus setores de trabalho e devem fazê-lo felizes, satisfeitos e com saúde para que possam prestar um melhor serviço para a sociedade”, afirmou o prefeito.