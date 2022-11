Black Friday Chinesa: Shopee e AliExpress têm descontos de até 90% nesta sexta

Os brasileiros têm mais uma oportunidade de adquirir produtos com descontos neste mês de novembro. É que a ‘Black Friday Chinesa’, marcada para esta sexta-feira (11), é considerada um aquecimento para a Black Friday 2022, que será realizada no dia 25. Plataformas de venda on-line, como a AliExpress e Shopee, disponibilizam promoções e ofertas especiais para a data conhecida como 11.11, ou Duplo Onze.

A promoção do AliExpress começou na última terça-feira (1º) e vai até dia 11. O site de compras está com até 90% de desconto em diversos produtos, além de cashback e frete grátis. Os consumidores também terão descontos progressivos de R$ 15 a cada R$ 150 em compras. Com isso, um pedido no valor de R$ 450, por exemplo, receberá R$ 45 de desconto.

A empresa também anunciou o acúmulo de cashback, válido para todas as compras feitas no período promocional. Dessa forma, dependendo do que o cliente comprar, o dinheiro de volta pode somar até 5% do valor gasto. Além disso, a plataforma promete disponibilizar milhões de produtos com frete grátis durante o evento. Também será possível obter descontos com a ferramenta Pechincha, que permite ao usuário diminuir o preço de um produto caso consiga obter bom engajamento ao divulgar uma oferta.

O AliExpress destacou que alguns lojistas irão disponibilizar cupons especiais, com ainda mais ofertas. Para ter acesso, os compradores precisam verificar na página do vendedor. Outra forma de ter ainda mais cupons descontos, é ficar navegando no próprio site do AliExpress, que emite pop-ups com códigos para novos usuários.

Shopee

A plataforma de comércio eletrônico Shopee também terá benefícios para compradores, como frete grátis, cupons promocionais e descontos de até 50% em diversos produtos. A empresa anunciou que, no dia 11, consumidores poderão aproveitar cupons de frete grátis extras, R$ 6 milhões em vouchers de desconto e produtos com até 50% de desconto. O cupom de frete grátis é aplicado em fretes de até R$ 20 e em pedidos com valor mínimo de R$ 29.

Já para o dia 25/11, a Shopee oferecerá outros R$ 5 milhões em vouchers de descontos e cupons extras de frete grátis. O e-commerce também vai selecionar três clientes para ganhar um ano de compras grátis na plataforma, com cupons de R$ 500 por semana.

O que é o 11.11?

O chamado 11.11 é um evento comercial criado pelo Grupo Alibaba em 2009. A data coincide com o Dia dos Solteiros, tradição chinesa que é celebrada desde 1993 e estimula as pessoas a comprarem presentes para si mesmas. O tempo passou, o período ganhou força e ficou marcado como um dos principais dias para realizar compras online mundialmente.

Com O Tempo