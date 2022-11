Galo: Réver titular? Alonso perde espaço e deve terminar 2022 no banco

O zagueiro alvinegro foi titular diante do Botafogo e teve uma atuação regular. Contra o Cuiabá, deve aparecer outra vez entre os 11

Réver parece ter ganhado novamente a confiança do técnico Cuca e deve ser titular outra vez na zaga do Atlético nesta quinta-feira (10). O Galo encara o Cuiabá, às 20h, pela 37ª rodada do Brasileiro, no Mineirão, e conta com o jogador após oscilações de quem já foi titular absoluto: Junior Alonso.

O zagueiro paraguaio foi um dos principais destaques do Galo em 2021, sendo o capitão do elenco nas partidas. Alonso virou a temporada com esse status, mas se transferiu ao Krasnodar, da Rússia, logo no início. Sem chegar a atuar por conta da guerra com a Ucrânia, o zagueiro voltou por empréstimo ao Galo para a alegria da torcida.

Ao lado de Nathan Silva, Alonso foi titular durante boa parte de 2022. O outro zagueiro acabou perdendo espaço na reta final do trabalho de Antonio Turco Mohamed, mas logo voltou ao time titular com a chegada de Cuca. Agora, Nathan Silva é banco de Jemerson, contratado em julho, e Alonso parece ter perdido espaço para o experiente Réver.

