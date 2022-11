Cruzeiro: desempenho do ataque em 2022 cresce 63% em relação ao ano passado

Deficiência na temporada passada, desempenho ofensivo do Cruzeiro foi um dos trunfos para o acesso

Estilo de jogo agressivo, pressão alta no campo do adversário e muita intensidade. Com essas características, o Cruzeiro de Paulo Pezzolano conquistou a Série B com a quarta melhor campanha da história do torneio e, principalmente, resgatou o DNA ofensivo do clube.

Ao longo das 38 rodadas, a Raposa obteve o ataque que mais fez gols, com 57 tentos marcados. Equilibrado, o time celeste também registrou os melhores números defensivos, ao lado do Grêmio, com apenas 26 gols sofridos na Segunda Divisão em 2022.

No ano passado, o volante Matheus Barbosa, que deixou o clube em junho para se transferir ao Atlético Goianiense, foi o artilheiro da equipe, com sete gols. Para ilustrar o crescimento dos índices ofensivos do time mineiro nesta temporada, a Itatiaia separou os números de cada um dos atacantes na Série B.

Artilharia do Cruzeiro em 2022

Na campanha que marcou o retorno do Cruzeiro à elite do futebol brasileiro, nove atacantes balançaram as redes dos outros 19 concorrentes. Somados, eles marcaram 49 dos 57 de todo o time na Segundona. Vale ressaltar que, na lista, os gols de meio-campistas não foram computados.

1) Edu: 22

2) Luvannor: 7 gols

3) Rafa Silva: 6 gols

4) Bruno Rodrigues: 4 gols

5) Jajá: 4 gols

6) Rodolfo: 2 gols

7) Stênio: 2 gols

8) Waguininho: 1 gol

9) Lincoln: 1 gol

Total: 49 gols

Artilharia do Cruzeiro em 2021

Com uma trajetória decepcionante, o Cruzeiro terminou a Série B em 2021 na 14ª colocação, com 48 pontos. Diante de um ataque pouco produtivo, o elenco estrelado sequer passou perto de brigar por uma das vagas de acesso à Série A. Apesar do número de atacantes que marcaram gols ter sido o mesmo (9), a quantidade diminuiu 63,33%.