TJMG promove Campanha Novembro Azul

Mês é dedicado à prevenção do câncer de próstata

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) realiza até a próxima sexta-feira (11/11) ações de prevenção ao câncer de próstata dentro da Campanha Novembro Azul. Nesta terça-feira (8/11), equipe da Gerência de Saúde no Trabalho (Gersat) do TJMG, prestou orientações em um estande montado no Fórum Raja Gabaglia.

Um questionário foi aplicado para apurar cuidados com saúde e identificar riscos ao câncer de próstata e também do diabetes.

A enfermeira Mikelle Bagno, da Gersat, reforçou a importância da prevenção destacando a necessidade da alimentação saudável e especialmente de atividades físicas. O bombeiro hidráulico Rosenvaldo Moreira, 56 anos, que esteve no estande da Gersat, disse que o pai faleceu com 60 anos vítima de câncer de próstata. Ele respondeu ao formulário da Gersat e aproveitou para realizar teste de glicemia, que pode identificar casos de diabetes. Rosenvaldo ressaltou que faz exames periodicamente como prevenção.

Já Derblay Cruz, servidor aposentado do TJMG, disse que em 2021 foi diagnosticado com câncer de próstata em um estágio que exigiu a realização de cirurgia. A partir daí passou a alertar os colegas para que não negligenciem os cuidados e prevenção.

Nesta quarta-feira (9/11), a Gersat promove ações no Edifício Sede do TJMG, na quinta-feira (10/11) nos Juizados Especiais e na sexta-feira (11/11) no Fórum Lafayette.

Diretoria Executiva de Comunicação – Dircom

Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG