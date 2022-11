Prefeitura inaugura Iluminação de Natal 2022 com shows e Circuito Essência Culinária neste fim de semana

Além de luzes e cores, não poderia faltar boa música e gastronomia em dois dias de evento na Praça da Feirinha.

O principal cartão postal de Sete Lagoas, a Lagoa Paulino e a Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha) vão literalmente brilhar a partir desta sexta-feira, 11 de novembro. A partir das 19h, será inaugurada a Iluminação de Natal 2022 em Sete Lagoas. Além de luzes e cores, não poderia faltar boa música e gastronomia e, conforme prometido pelo prefeito Duílio de Castro, uma programação ainda maior que a do ano passado.

“Este ano teremos dois dias de shows na Praça da Feirinha, além do Circuito Essência Culinária. Sete Lagoas é a primeira cidade a receber o projeto Roteiro de Minas, através do Circuito, um conjunto de eventos que tem como objetivo promover espaços gastronômicos, apresentações artísticas e ações formativas em diferentes cidades de Minas Gerais. Para nós, é uma honra inaugurar esse projeto, valorizando a gastronomia da nossa feirinha”, diz o prefeito.

Entre as atrações, estão, na sexta-feira, 11, os shows de Carine & Juliano e Grupo Samba Gol e, no sábado, 12, Duo Bi Duo e Josi Lopes, a partir das 19h, na Praça da Feirinha. Além da praça Dom Carmelo Mota, toda a orla da Lagoa Paulino e também a praça do Centro de Apoio ao Turista (CAT) e a praça Barão do Rio Branco estarão iluminadas, com direito a presépios, papai noel, anjos e outras ornamentações natalinas.

Alfredo Henrique, produtor do Circuito Essência Culinária, classifica o evento como decisivo para promoção da identidade de Minas Gerais. “Nossa culinária talvez seja a que concentra a maior diversidade de pratos no Brasil, apresentando em cada uma das regiões do estado uma identidade única com temperos marcantes e cores vibrantes. Esta infinidade de possibilidades que a culinária mineira proporciona faz com que as especiarias e pratos típicos do estado sejam reconhecidas nacional e internacionalmente. É isso que queremos mostrar com o Essência Culinária, um pouco de Minas por seus sabores”, explica.

O evento Roteiro de Minas – Essência Culinária é viabilizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura com patrocínio da Cemig, apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, apoio cultural da Pomar Cultural, uma produção da Result Gestão e Gestão Cultural, realizado pela Vídeo Produção e Comunicação e pela Secretaria de Cultura e Turismo do Governo de Minas Gerais.

SERVIÇO

Inauguração da Iluminação de Natal 2022

Sexta-feira, 11 de novembro, a partir das 19h: shows de Carine & Juliano e Grupo Samba Gol

Sábado, 12 de novembro, a partir das 19h: shows de Duo Bi Duo e Josi Lopes

Local: Praça da Feirinha

Entrada franca

Informações: www.instagram.com/ integracaoestradareal