Novembro Azul: Prefeitura realiza ações em prol da saúde do homem

A Campanha #NovembroAzul, responsável pela conscientização do câncer de próstata, doença acometida aos homens, surgiu em 1999 na Austrália com um grupo de amigos que decidiram deixar o bigode crescer, a fim de chamar atenção para a saúde masculina. O período é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações, desfazer preconceitos e promover a conscientização sobre o câncer de próstata, contribuindo assim para a redução da incidência e da mortalidade pela doença.

O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca). Homens com mais de 55 anos, com excesso de peso e obesidade estão mais propensos à doença.

Em alusão à causa, a Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas irá promover várias atividades em novembro voltadas à saúde do homem. “Queremos desta forma compartilhar informações e promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata e proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, assim como contribuir para a sensibilização da população masculina sobre a importância de se cuidar”, avisa o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

Confira o cronograma de ações:

16/11 e 23/11 – Mobilização social pelas equipes da Atenção Primária no Terminal Urbano sobre a prevenção do câncer de próstata.

18/11 e 25/11 – Mobilização social pelas equipes da Atenção Primária na Feirinha do Nova Cidade sobre a prevenção do câncer de próstata.

26/11/2022 – Caminhada para Serra de Santa Helena em prol da saúde do homem e prevenção do câncer de próstata (concentração às 08h da manhã na Praça de São Pedro, bairro Jardim Arizona)

Além das mobilizações e da caminhada, várias unidades da Atenção Primária funcionarão em horário estendido para atendimentos e ações voltadas à saúde do homem. Procure sua unidade de saúde mais próxima para orientações e agendamento. Todos os homens estão convocados para cuidar da saúde!

Unidades de Saúde com horário estendido durante a Campanha do Novembro Azul a partir de 16/11/2022:

– UBS Belo Vale, UBS Luxemburgo e UBS Cidade de Deus: 07h às 19h, de segunda a sexta.

– ESF CDI2, ESF JK, ESF Eldorado, ESF Santo Antônio, ESF Santa Luzia: segunda e quarta-feira de 07h às 19h durante o mês de novembro.

– ESF Canadá, ESF São João 2, ESF Progresso, UBS Nossa Senhora das Graças: terça e quinta-feira de 07h às 19h durante o mês de novembro.

Marcelo Sander

ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas