Seltrans inicia instalação de equipamentos de fiscalização eletrônica em Sete Lagoas

Órgão dará início a uma campanha de conscientização após aferição dos aparelhos pelo Inmetro

Depois da conclusão do processo licitatório N.º 076/2022, teve início, na última semana, a instalação de equipamentos de fiscalização eletrônica por parte da empresa vencedora, GCT – Gerenciamento e Controle de Trânsito S/A, em 13 vias de maior fluxo de veículos de Sete Lagoas: Avenidas Marechal Castelo Branco, Múcio José Reis, Prefeito Alberto Moura, Tunico Reis, Padre Tarcísio e Secretário Divino Padrão. A medida visa reforçar o respeito ao limite máximo de velocidade nos trechos, evitando acidentes.

A implantação dos equipamentos está em andamento, com previsão de início das operações a partir do dia 1º de dezembro, quando todos os equipamentos já possuírem aferição do Inmetro. Antes disso, nenhum veículo está sendo notificado. “Vale ressaltar que nos próximos dias serão instaladas faixas com avisos em todos os locais onde estão sendo instalados os equipamentos, seja equipamento medidor de velocidade ou equipamento medidor de velocidade com avanço de semáforo e parada sobre a faixa de pedestres”, explica a engenheira de trânsito da Seltrans, Thaís Moreira.

Confira os locais:

Av. Marechal Castelo Branco, n.º 4001

Av. Marechal Castelo Branco, oposto ao n.º 3780

Av. Múcio José Reis, n.º 612

Av. Prefeito Alberto Moura, n.º 4100

Av. Prefeito Alberto Moura, oposto ao n.º 4100

Av. Prefeito Alberto Moura, oposto ao n.º 5700

Av. Prefeito Alberto Moura, n.º 55

Av. Tunico Reis, oposto ao n.º 950

Av. Tunico Reis, n.º 1144

Av. Padre Tarcísio Gonçalves – sentido bairro / centro (próximo à Caterpillar)

Av. Prefeito Alberto Moura, n.º 1311

Av. Prefeito Alberto Moura, próximo ao n.º 662 – N. Sra. Carmo II

Av. Secretário Divino Padrão, n.º 1277