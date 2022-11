Beneficiários reclamam de quantidade de senhas distribuídas para recadastramento do CadÚnico

Questionada sobre as reclamações de longas filas, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC) informou por meio de nota que os atendimentos estão sendo realizados normalmente e que “o que tem gerado filas em alguns pontos é a busca por orientações, pois há um receio por parte das famílias, mesmo as que não foram convocadas, de perderem benefícios.”

É a segunda vez que o prazo para o término do recadastramento é adiado. As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada 2 anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município. Programas sociais como o Auxílio Brasil, a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a ID Jovem dependem que o cadastro esteja atualizado para que as famílias possam receber os benefícios.

Hoje em Dia