Allan recebe terceiro amarelo e desfalca o Atlético contra o Cuiabá

Na derrota para o Botafogo na última segunda, o volante Allan, do Atlético, recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o clube na partida desta quinta, contra o Cuiabá. O jogador é o que mais recebeu cartões no elenco atleticano.

Allan está suspenso pela terceira vez no Brasileirão por conta de cartão amarelo, ou seja, foi o 9° cartão dele na competição. Ele não estará em campo contra o Cuiabá no que será o último jogo do Galo como mandante no ano. Para a vaga dele, Otávio deve ser o escolhido. Resta saber se Cuca manterá Jair, volante que saiu extremamente vaiado do jogo contra o Botafogo.