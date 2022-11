Prefeita bolsonarista diz que vai renunciar após posse de Lula: ‘Não concordo’

A prefeita da cidade de Carlinda, no Mato Grosso, Carmen Martines (União Brasil) afirmou que vai renunciar ao mandato após a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi divulgada em entrevista nessa segunda-feira (8).

Apoiadora do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), Carmen afirmou que não aceita a vitória do petista nas urnas devido ao fato de “não compactuar com a ideologia” do petista, e por ele ter sido condenado em ações da Lava Jato — as condenações contra Lula foram anuladas por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).

“Tenho vergonha de estar na política com um representante maior da forma como ele é, não concordo”, declarou em entrevista ao portal Uol.