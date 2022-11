Guiamos o BMW iX, que é quase a Super Máquina da TV, sem exagero

K.I.T.T. era um carro cheio de tecnologia, com inteligência artificial, câmeras, condução autônoma, dentre outras tecnologias. ele tinha um volante que parecia manche de avião e outros vislumbres de como seria o carro do futuro. Depois de 90 episódios, “A Super Máquina” saiu de cena e Hasselhoff resolveu pegar um bronzeado em ˜S.O.S Malibu”.

O iX chegou ao mercado este ano em duas versões, xDrive40 (R$ 667.950) e xDrive50 Sport (R$ 846.950). E fomos conferir a topo de linha.

Num primeiro olhar o iX gera uma certa estranheza. Esse SUV tem formas ousadas, principalmente na seção frontal, com uma grade comprida e faróis afilados. Parece uma fuinha gigante, mas com muita tecnologia.

A essa grade fechada conta com nanotecnologia capaz de reparar riscos. Isso mesmo, se a grade arranhar com pedregulhos que podem atingir-la, basta aquecer o local com um secador de cabelos, que o risco some. O plano é aprimorar a tecnologia para que seja aplicada em toda carroceria.

Se tudo isso é muito estranho, essa estranheza se desfaz quando se entra no carro. O iX chama atenção pelo painel flutuante, que parece um monitor gamer. No mesmo módulo estão as telas do quadro de instrumentos e multimídia iDrive 8.

O monitor funcionam como um smartphone, com diferentes abas e que podem ser personalizadas. Tudo muito intuitivo. Mas se o motorista não quiser procurar os controles na tela, pode conversar com o carro ou também dar comandos por gestos.

O console central em forma de plataforma conta com os comandos da transmissão, freio de estacionamento e diversos outros comandos que ficam próximos da mão.

O SUV tem sistema de áudio Diamond Surround Sound fornecido pela Bowers & Wilkins. Esse conjunto conta com 30 caixas espalhadas pelo carro que oferecem sonoridade espacial como numa sala de cinema, com direito vibrações nos bancos. São cerca de 1.600 Watts de potência.

O iX ainda conta com assistentes de condução, capazes de monitorar tudo ao redor do carro e fazer diferentes leituras do trajeto. O projetor de informações no para-brisas (Head-Up Display) conta com uma grande variedade de dados. Além da velocidade do automóvel, o projetor também informa coordenadas do sistema de navegação (que replica as rotas de aplicativos como Google Maps).

Para desembarcar desse BMW do futuro, não há maçaneta. É preciso pressionar uma tecla para abrir a porta.

Motor

O iX xDrive50 Sport é equipado com dois motores elétricos (um em cada eixo) que entregam 523 cv e 78 kgfm combinados. O modelo conta com baterias de 111,5 kWh, que prometem autonomia de 630 km.

Ao volante

O iX impressiona, primeiramente pelo nível de luxuosidade. Teclas que cristalinas para comandos dos bancos e transmissão, painel de madeira com comandos sensíveis ao toque no console, e couro forrando praticamente todo o interior surpreende.

Depois de ajustar a posição de dirigir, basta iniciar a condução. Como todo elétrico, o iX é silencioso e não tem troca de marchas. Nessa hora, convém ligar o som e deixar que sua banda favorita se apresente dentre do SUV alemão.

Na cidade, o iX garante uma condução tranquila, graças ao bom ajuste da suspensão independente que não soca tanto como é de praxe em qualquer carro da Casa de Motores da Bavária.

Mas é na estrada que o iX mostra que um carro elétrico não precisa ficar preso na cidade. O SUV tem comportamento excepcional. Grandão, o iX tem quase cinco metros de comprimento e pesa 2,5 toneladas, mas ele se comporta como um carro compacto.

Quando se precisa de motor, basta cutucar o acelerador, toda força está sempre disponível. A velocidade sobe de forma vertiginosa e é preciso ficar atento para não levar uma multa.