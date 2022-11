Confira os destaques da Coluna Tempo Esportivo desta terça (08/11)

Definidos os cabeças de chaves e os locais dos jogos da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville

Faltam pouco mais de duas semanas para o início da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville e as reuniões entre a direção da Rádio Eldorado e a Coordenação da Copa têm sido cada vez mais frequentes.

A reunião com a participação dos representantes de clubes será realizada no dia 16 de novembro, uma quarta-feira, às 19 horas, em local a ser definido. Para esta reunião, cada equipe poderá enviar no máximo 02 representantes. Na ocasião serão sorteados os times de cada grupo, assim como os confrontos de toda a primeira fase da competição.

Para esta edição especial, que marca os 30 anos da principal competição do futebol amador do interior de Minas Gerais, estão confirmadas as seguintes equipes: River (Bairro: Santa Luzia), Bangu (Bairro: Vapabuçu), Santa Helena (Bairro: Carmo), Curitiba (Bairro: São Francisco), Ideal (Bairro: São Geraldo), NF Amigos / Industrial (Bairros: Carmo e Industrial), Montreal (Bairro: Montreal), Aston Villa (Bairros São Francisco e Manoa), AFP / Lontra (Bairro: São Geraldo e Lontra), Bosque (Bairro: Olinto Alvim), CAP (Bairro: Progresso), Villa Minas (Bairros: Belo Vale e Jardim dos Pequis), União Alvorada, Funilândia, São Sebastião de Pindaíbas (Jequitibá), Independente de Pompeu, União do Morro / Garimpeiro (Bairros: Itapuã e Santa Luzia), Sete de Setembro de Caetanópolis e Democrata / BH de Belo Horizonte.

Os cabeças de chaves foram definidos levando-se em consideração os times mais bem colocados na edição 29 da Copa Eldorado. Assim, os 05 cabeças de chaves que irão compor o sorteio dos grupos na próxima semana são os seguintes: Montreal, Ideal, CAP, NF / Industrial e União do Morro / Garimpeiro.

Com relação à fórmula de disputa não há dúvidas: 20 agremiações confirmadas e a primeira fase da Copa Eldorado será composta por 05 chaves de 04 equipes, classificando-se 16 agremiações para a fase de oitavas-de-final. Todos os times farão 03 jogos e os 03 primeiros colocados de cada chave seguirão diretamente para as oitavas-de-final. Além destas 15 agremiações, o melhor quarto colocado dentre os 05 grupos, pelo índice técnico, também seguirá na disputa. Assim, ao término da primeira fase, 04 equipes serão eliminadas da competição.

Os campos onde os jogos serão realizados também já foram definidos: Montreal, Serrinha, Curitiba, CAP, Bangu, Ideal e Arena do Jacaré. As semifinais e a final da Copa Eldorado, por orientação dos órgãos de segurança, serão realizadas em campos fechados, o que possibilitará que seja feito o controle do público presente, tanto em termos de quantidade, quanto na questão de revista na entrada da praça esportiva.

A premiação da versão 2022/2023 da Copa Eldorado será recorde: Entre dinheiro, troféus, medalhas e demais prêmios, o montante chegará aos R$ 20 mil. A parte da premiação em dinheiro será de R$ 10 mil para o primeiro colocado e de R$ 3 mil para o segundo colocado.

Todas as informações adicionais sobre a 30ª Copa Eldorado / Fetl Elétrica / Telhas Granville podem ser obtidos através do telefone da Rádio Eldorado: (31) 3772-0244, ou de forma presencial na emissora, na rua Doutor Pena, 123, Centro, Sete Lagoas.

TEMPO ESPORTIVO

1º Tempo

Faltam menos de 15 dias para o início da Copa do Mundo. Com a proximidade do encerramento da temporada do futebol brasileiro e na contagem regressiva para o início de mais um Mundial, o assunto “Seleção Brasileira” passou a tomar conta da maioria das resenhas esportivas, Brasil afora.

No início da semana o técnico Tite anunciou a lista dos 26 jogadores convocados para defender o Brasil em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo do Catar. Esta é a primeira vez que a Fifa permitiu que cada seleção leve 26 jogadores para o Mundial. Até a edição da Rússia em 2018, só 23 nomes podiam ser inscritos na principal competição do futebol.

Não houve muitas surpresas na lista dos jogadores convocados. Os principais nomes durante a campanha das Eliminatórias foram lembrados por Tite, o que reforça a percepção de que o técnico brasileiro valoriza as relações de confiança com os jogadores. Eis a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras).

Lateral-direita: Danilo (Juventus) e Daniel Alves (Pumas).

Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid) r Bremer (Juventus).

Lateral-esquerda: Alex Sandro (Juventus) e Alex Telles (Sevilla).

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (West Ham) e Everton Ribeiro (Flamengo).

Atacantes: Neymar (PSG), Raphinha (Barcelona), Vinicius Júnior (Real Madrid), Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Gabriel Jesus (Arsenal), Rodrygo (Real Madrid), Pedro (Flamengo) e

Gabriel Martinelli (Arsenal).

O Brasil está no Grupo G do Mundial. A partida de estreia é na quinta-feira, 24 de novembro, às 16 horas, contra a Sérvia. Na segunda-feira, 28, a Seleção enfrenta a Suíça às 13 horas. A equipe de Tite fecha a participação na primeira fase no dia 2 de dezembro às 16 horas.

2º Tempo

O Cruzeiro está de volta à Série A do Brasileiro. Foram 114 jogos na Série B, três anos de disputa, dois deles muito mais perto de uma queda à Série C. O 2022 se desenhava para um ano ainda mais difícil, mas o 18 de dezembro de 2021 mudou tudo com a chegada de Ronaldo Fenômeno. O jogo da festa, diante do CSA, foi o retrato do que o clube passou nos três anos.

Passados quase 12 meses da chegada de Fenômeno, o Cruzeiro comemora oficialmente o retorno à Série A.

Salários atrasos, política conturbada e erros administrativos. Um somatório de escolhas ruins e questionáveis que levaram um gigante do Brasil a se ver brigando para não cair para a Série C. O cenário de 2022 era assustador, diante dos bloqueios judiciais, atrasos e falta de recursos.

Mas veio a virada! A onda de entusiasmo e alegria nas arquibancadas do Mineirão, ao longo de todo o campeonato, foi reflexo do ano do cruzeirense em 2022.

Assim, o torcedor do Cruzeiro vê o time voltar a ser protagonista no cenário estadual e nacional, finalizando com o acesso à Série A. E uma gratidão a Ronaldo Fenômeno. Aquele jovem, que deixou o clube no começo da carreira (1994), voltou 28 anos depois para tentar colocar a casa em ordem e montar uma estrutura que ajudasse e não atrapalhasse. As páginas heroicas e imortais voltaram a ser escritas e em abril de 2023 o Cabuloso voltará a entrar em campo por uma partida válida pela elite do futebol nacional!

por Álvaro Vilaça