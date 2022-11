PM realiza formatura do 2º Semestre do PROERD no município de Funilândia

Aconteceu na noite de sexta-feira (04/11) a Formatura de conclusão do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência – PROERD/2º Semestre, na quadra da Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Funilândia.

A formatura contou com as ilustres presenças do Comandante da 19ª Região de Polícia Militar, Coronel Murilo César Ferreira, do Comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel José Onézio da Costa Júnior, do Prefeito de Funilândia, Edson Vargas, do Comandante do Pelotão de Baldim, Tenente Adanil Pereira de Oliveira, de demais autoridades policiais e civis local, diretores e representantes das escolas, além da grande presença maciça dos pais e responsáveis dos formandos.

O instrutor Proerdiano, 2º Sgt Marcones – 25º BPM, entregou os certificados de conclusão do programa a um total de 204 alunos, sendo do 2º ano do CMEI Chapeuzinho Vermelho, 4º e 5º ano da Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus e do 7º ano da Escola Estadual Aluísio Ferreira de Souza. Além de agraciar os discentes , e ainda presentou os alunos destaques com brindes e medalhas e também concedeu aos professores um mimo pelo empenho e profissionalismo dedicados ao programa.

Para abrilhantar e alegrar a cerimônia, se fizeram presentes as mascotes da PMMG – PM Amigo Legal e PM Amiga Legal e também do mascote do PROERD que não podia faltar, o Leão Daren, que animaram as crianças e os presentes ao som da banda de Música da Polícia Militar que contagiou a todos com belas e alegres músicas.

O evento foi um sucesso e o 25º BPM parabeniza todos os formandos e os envolvidos na solenidade.

Agência Local de Comunicação Organizacional – 25º BPM