Derrota em casa:Capitão alvinegro admite jogo ruim e projeta recuperação diante do Cuiabá, na próxima quinta-feira

Mais do que isso, o time treinado por Cuca viu o seu algoz da noite, o Botafogo, aproximar-se na pontuação e ser mais um adversário na busca pela vaga do torneio internacional.

Réver, capitão do Galo, admitiu que o placar foi muito ruim para as pretensões da equipe no restante da competição nacional. E que o elenco alvinegro tem muita qualidade para apresentar um futebol de pouquíssima criatividade.

“Resultado péssimo. Sabíamos antes do jogo que dependíamos da nossa própria força, e, mais uma vez, dentro de casa, deixamos o resultado escapar. Uma partida bem abaixo” lamentou o capitão.

Para o jogador, o gol que foi anulado pelo VAR impactou a equipe.”No início do jogo, um gol invalidado que acabou fazendo falta e poderia ter mudado a história do jogo, mas é a gente assumir a nossa responsabilidade e saber que fomos muito abaixo e isso não condiz com o time que nós temos”, declarou Réver.

Após o apito final, o que se viu no estádio foi um misto de vaia e decepção dos torcedores presentes. Jogadores foram xingados e sobrou ofensas até para o técnico Cuca. Réver entende o comportamento da torcida e admitiu que o time tem totais condições de reverter a situação diante do Cuiabá na próxima partida, na quinta-feira (10), no Mineirão.