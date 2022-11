Marca Milionária: Cruzeiro supera mais de um milhão de torcedores como mandante em 2022

Para quebrar essa marca, o Cruzeiro precisava de 60.898 presentes no Mineirão contra o CSA. A torcida celeste fez bonito e colocou 61.291 no Gigante da Pampulha. Vale lembrar que a Raposa realizou jogos também no Independência e no Mané Garrincha como mandante.

O número de torcedores no Mineirão também foi o recorde do estádio na temporada, superando o jogo do próprio Cruzeiro, contra o Vasco, que teve 59.204 pessoas que assistiram a vitória que garantiu o acesso cruzeirense para a Série A.

Hoje em Dia