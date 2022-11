Vira & Mexe e Raça Negra agitaram primeira noite dos 155 anos de Sete Lagoas

Sexta, sábado e domingo seguem com mais shows no Parque Náutico do Boa Vista

Com muito samba no pé os sete-lagoanos deram início às comemorações dos 155 anos da cidade com muita alegria e, claro, uma ajudinha de São Pedro. Numa noite sem chuva, apesar da previsão do tempo, o palco do Parque Náutico da Boa Vista recebeu os shows das bandas Vira & Mexe e Raça Negra, tocando seus maiores sucessos. O aniversário da cidade é mais uma parceria entre a Prefeitura de Sete Lagoas e a Cimento Nacional, por meio do 4º Festival Nacional de Arte de Rua.

Para o curador do evento, Alan Keller, a Prefeitura de Sete Lagoas, a Cimento Nacional, o Governo de Minas e o Espaço Ampliar acertaram em cheio na programação. “Realizar o 4º Fenar é a certeza de que Sete Lagoas merece comemorar seu aniversário com muita alegria, entusiasmo e cultura. Queremos celebrar a vida. Estamos muito felizes em restabelecer essa parceria após a pandemia e que o aniversário da cidade seja cada vez mais colorido como é o Festival Nacional de Arte de Rua”, comemorou.

Além de ser uma ação cultural que movimenta toda a região, a arrecadação de mantimentos ajuda a várias instituições sociais da cidade. “A gente se sente orgulhoso de participar desse momento, principalmente comemorando os 155 anos de Sete Lagoas e sabendo que a população, além de se divertir, também se solidariza por meio da doação de alimentos”, comentou a coordenadora de Sustentabilidade da Cimento Nacional, Amanda Lara.

O prefeito Duílio de Castro fez questão de agradecer à Cimento Nacional por ser uma empresa parceira do Município, bastante atuante na cidade, gerando empregos e atuando no social e na cultura. “Depois da pandemia é uma bênção muito grande estarmos aqui sem máscaras fazendo essa festa bonita e que Sete Lagoas tanto merece. Nosso muito obrigado à Cimento Nacional e demais parceiros por mais essa festa maravilhosa”, agradeceu o prefeito.

E neste fim de semana tem mais: Nesta sexta, 4 de novembro, tem Banda Brasil 70 Show e a dupla Alan & Alex. No sábado é a vez de Gleyssinho Samblack e Dudu Nobre. E no domingo, tem Josi Lopes e Sandra de Sá, sempre a partir das 8 da noite no Parque Náutico do Boa Vista. Os ingressos para os shows de Gleyssinho Samblack e Dudu Nobre podem ser trocados por um quilo de alimento não-perecível neste sábado, de 09h às 16h30, no Centro de Apoio ao Turista (CAT), na orla da Lagoa Paulino. Para os shows de domingo, não é preciso trocar ingressos, pois a entrada é livre. Vamos juntos comemorar os 155 anos de Sete Lagoas!

