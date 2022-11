Cerest realiza Encontro da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no Unifemm na próxima quarta

Evento visa promover e sensibilizar o conhecimento sobre condições de trabalho e saúde no mundo globalizado

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) da Secretaria Municipal de Saúde – realiza na próxima quarta-feira, 9 de novembro, o Encontro da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no auditório do Unifemm, de 08h às 17h.

O objetivo do evento é promover e sensibilizar o conhecimento sobre a Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora envolvendo os órgãos governamentais, representantes de trabalhadores e comunidade acadêmica a respeito das condições de trabalho e saúde no mundo globalizado.

As inscrições gratuitas devem ser feitas pelo http://saudedotrabalhador. setelagoas.mg.gov.br/

Confira a programação:

08:00 horas – Credenciamento e Coffe break

08:30 horas – Composição da mesa

09:00 horas – Palestra: “O CEREST e seu papel na implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora”

Palestrante: Cintia da Silva Marcelino Nunes.

Referência Técnica em Saúde do Trabalhador na Coordenação Estadual de Saúde do Trabalhador da Secretaria de Estado de Saúde.

Especialista em Psicologia do Trabalho pela UFMG.

09:45 horas – Espaço para perguntas

10:00 horas – Palestra: “Assédio Moral e suas consequências na Saúde Mental do Trabalhador e da Trabalhadora”.

Psicóloga clínica e do trabalho; Professora, mestre em Psicologia pela UFMG, doutora em Psicologia pela PUC/Minas; Psicóloga do CEREST Municipal de Belo Horizonte.

10:45 horas – Espaço para perguntas

11:00 horas – Palestra: “Vigilância do Câncer relacionado ao trabalho”.

Palestrante: Cristiane Moreira Magalhães Andrade

Mestranda em Gestão de Serviços de Saúde. Especialista em Saúde Pública e Vigilância Sanitária. Referência Técnica em Saúde do Trabalhador da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.

11:45 horas – Espaço para perguntas

12:00 horas – Almoço

14:00 horas – Palestra: “Reforma Previdenciária”.

Palestrante: Antônio Cláudio da Silva

Técnico do Seguro Social Núcleo de Educação Previdenciária – INSS – GEX CONTAGEM – MG. Formado em Administração de Empresas com ênfase em Marketing Faculdades Arnaldo Janssen – 2006. Pós-Graduado em Gestão Estratégica na Área de Negócios – UFMG 2009.

14:45 horas – Espaço para perguntas

15:00 horas – Palestra: “Impacto da pandemia para a saúde dos trabalhadores (as)”

Palestrante: José Tarcísio de Castro Filho

Médico do Trabalho pela UFMG. Membro equipe do CEREST Regional de BH de 1994 a 2017. Coordenador de Saúde do Trabalhador do SUS BH desde 2017.

15:45 horas – Espaço para perguntas

16:00 horas – Palestra: “Erradicação do trabalho infantil”

Palestrante: Elvira Veloso de Mello Cosendey

Psicóloga graduada pela Pontifícia Universidade Católica de MG, Pós-Graduada em Elaboração, Gestão e Avaliação de Projetos Sociais em Áreas Urbanas pela Universidade Federal de MG. Técnica de nível superior da Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais.

17:00 horas – Entrega dos certificados e Coffe break.