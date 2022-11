Sete Lagoas segue em alerta contra as arboviroses Dengue Chikungunya e Zika Vírus

Período chuvoso é ideal para a proliferação do Aedes aegypti, principal hospedeiro

A Secretaria Municipal de Saúde – por meio do Centro de Controle das Arboviroses, (dengue, chikungunya e zika vírus) – realizou na segunda quinzena de outubro o terceiro LIRAa, levantamento anual para monitorar o Índice de Infestação Predial (IIP) do mosquito Aedes aegypti em Sete Lagoas. O relatório identificou o resultado de 3,9% de infestação geral em todo município, muito acima do preconizado pelo Ministério de Saúde, que é de menos de 1%, colocando a cidade em uma situação de médio risco para uma epidemia. Em alguns bairros, os Índices de Infestação Predial-IIP apresentou índices muito mais elevados que 3,9%, colocando estas localidades em situação de alto risco.

O levantamento foi realizado entre os dias 17 e 25 de outubro. “Os criadouros encontrados neste levantamento continuam sendo dentro dos domicílios, principalmente em bebedouros de animais, vasos e pratos de plantas, tambores e reservatórios de água localizados ao nível do solo, piscinas, ralos, tanques, caixa de passagem, inservíveis e recicláveis”, explica o gerente do Controle da Dengue no município, Adriano Marcos.

Os bairros com maior índice de infestação são: Orozimbo Macedo, Alvorada, Jardim Europa, Montreal, JK, Santa Luzia, Itapuã II, Brejinho, Verde Vale, Ondina V. de Oliveira, Planalto, São Francisco de Assis, Boa Vista, Vila Brasil, São João I, Centro, Padre Teodoro, São Geraldo, Belo Vale I, Aeroporto Industrial, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Carmo II.

“Atualmente estamos com 354 casos notificados de Dengue, sendo cinco casos confirmados e 349 descartados. Foram notificados também três casos de Zika vírus, sendo todos descartados, e nove casos de Chikungunya, sendo um confirmado e oito descartados”, revela o gerente. “Elimine os focos de água parada e mantenha o mosquito longe da sua família”, completa.

A Dengue, a Zika e a Chikungunya são doenças graves, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Por isso, fique atento e evite os focos de água parada na sua residência. Converse também com vizinhos, parentes e convença-os a fazer o mesmo. O período chuvoso é quando o Aedes aegypti encontra as melhores condições para se reproduzir, por ser a época mais propicia ao acumulo de água parada. Confira outras dicas:

• Mantenha os tambores sempre tampados, é um dos criadouros que mais encontra foco do mosquito em nosso município;

• Retire os pratinhos dos vasos de plantas ou coloque areia neles e não deixe que água se acumule nas folhas das plantas;

• Lave as vasilhas de água dos seus animais domésticos semanalmente com água, bucha e sabão.

• Verifique se há algum ralo entupido ou caixa de passagem na casa e mantenha todos fechados quando estiverem fora de uso.

• Retire folhas e outros tipos de sujeira que impeçam o fluxo da água nas calhas;

• Mantenha a caixa d’água sempre limpa e tampada;

• Guarde as garrafas e baldes vazios de cabeça para baixo, galões, tonéis e latas devem ser mantidos vedados.

• Pneus devem ser guardados em locais cobertos, onde não fiquem expostos a chuva;

• Limpe sempre as bandejas de geladeira, umidificador e do ar-condicionado, retirando a água acumulada;

• Se você tem piscina em casa, limpe-a semanalmente e aplique cloro.

• Evite acumular lixo e entulho no quintal. Na hora do descarte feche bem os sacos e mantenha a lixeira tampada;

• Puxe com rodo qualquer poça d’água acumulada sobre lajes sem telhado.

Mais informações no Centro de Controle da Dengue (3771-6532) ou pelo Disque-Dengue (160).