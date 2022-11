Iveco S-WAY é sinônimo de produtividade e sustentabilidade

A Iveco apresentou na noite desta quinta-feira (03/11), na Expominas – em Belo Horizonte, o seu mais novo caminhão pesado. O Iveco S-Way chegará para ampliar a oferta de modelos pesados da marca – que já conta com o Hi-Way e o Hi-Road.

Conforme explica a montadora em seu site, o S-WAY eleva a experiência de trabalho e de vida do motorista a um novo nível com a cabina concebida em torno das suas necessidades, proporcionando um ambiente espaçoso e bem disposto, rico em características de conforto, funcionalidades avançadas e o novo IVECO DRIVE PAL companheiro de voz.

Já adequado para atender as novas normas de emissões do Programa Proconve, o motor terá inicialmente três faixas de potência. Verdadeira eficiência no consumo de combustível e custo total de propriedade, IVECO S-WAY proporciona um valor e produtividade excepcionais para o proprietário da frota. E, ao introduzir características de produto que reduzem as emissões de CO2, avança no caminho da descarbonização.

S-Way éparte de investimento de R$ 1 bilhão para unidade brasileira anunciado em fevereiro deste ano. O aporte será empenhado até 2025 para novos produtos como o S-Way, adequação da linha atual ao Euro 6 e para o programa Brasil Natural Power para ingresso da marca nos caminhões movidos a GNV (Gás Natural Veicular).

Cabina inteiramente nova

Cada detalhe foi cuidadosamente concebido para maximizar o desempenho aerodinâmico do veículo: todos os espaços e aberturas foram fechados para optimizar o fluxo de ar e dar um impulso significativo à eficiência do combustível. Debaixo da capota, a nova linha de motores e componentes elevam o nível de desempenho e eficiência do combustível, dando um impulso à produtividade do seu negócio

A boa visibilidade para o motorista fica por conta das janelas das portas em peça única e pelos bons retrovisores. Os faróis serão em Full LED e as luzes de condução diurna em LED. O para-choque é composto por várias peças que devem contribuir para o menor custo de reparo.

Todo o interior da cabina foi criado para proporcionar mais espaço e excelente visibilidade. Cada detalhe foi cuidadosamente estudado para ir ao encontro das expectativas do condutor na estrada.

“Sente-se e sinta-se em casa no IVECO S-WAY. Desfrute de cada momento da viagem, ao volante e na cabina, com o interior totalmente redesenhado. A disposição simétrica da área de descanso foi concebida para que possa desfrutar de uma boa noite de descanso com grande conforto. O beliche de uma só peça oferece uma escolha de colchão macio ou duro”, informa a montadora em seu site.

Saiba mais no site https://www.iveco.com/portugal/produtos/pages/iveco-sway-diesel.aspx#overview

Com assessoria