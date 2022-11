Escalação do América-MG: Éder será reavaliado, Matheusinho e Patric retornam; veja provável time

Coelho visita Bragantino neste sábado, às 19h (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão

O América-MG está no estado de São Paulo para o compromisso diante do Bragantino, neste sábado, em Bragança Paulista. Para a partida, o técnico Vagner Mancini terá o retorno de Matheusinho e Patric. Éder, que também se juntou à delegação, ainda passará por reavaliação antes de entrar em campo.

O zagueiro ainda é dúvida para a partida. Isso, porque precisou ser substituído no segundo tempo do confronto contra o Internacional, na última quarta, depois de sofrer uma pancada no rosto em disputa com o atacante Alemão.

De acordo com o América-MG, o atleta foi reavaliado e nenhuma lesão grave foi constatada. Mesmo assim, ele ainda precisará ser avaliado novamente nesta sexta-feira, durante o treino em Atibaia.

Por outro lado, Matheusinho e Patric têm retorno garantido. Os jogadores ficaram de fora contra o Inter por suspensão. Existe a expectativa de que os atletas estejam entre os titulares, já que Mancini sinalizou que fará mudanças devido ao curto tempo de descanso entre as partidas.

Patric e Matheusinho, do América-MG, durante treino no CT Lanna Drumond — Foto: Marina Almeida / América

Provável América-MG: Cavichioli; Patric (Cáceres), Conti, Éder (Ricardo Silva) e Marlon; Juninho, Matheusinho (Lucas Kal) e Alê; Felipe Azevedo, Everaldo e Mastriani (Henrique Almeida).

Bragantino e América-MG entram em campo neste sábado, às 19h (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão. Na 9ª posição com 46 pontos, o Coelho terá a chance de entrar na zona de classificação da Libertadores, dependendo da combinação de resultados. O Bragantino, por sua vez, está na 13ª posição, com 44 pontos.

