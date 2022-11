Último jogo do Cruzeiro na temporada já tem mais de 50 mil ingressos vendidos

A torcida do Cruzeiro, que lotou o Mineirão durante toda a temporada, vai se despedir do ano em grande estilo. Mais de 50 mil torcedores já garantiram lugar para o último jogo da Raposa, contra o CSA, no domingo (06).

A partida, que marcará a entrega da taça de campeão da Série B para o Cruzeiro, vale muito também para o torcedor, que quer exorcizar a “maldição” da Raposa contra o CSA, que dura desde 2019. Uma vitória cruzeirense ainda pode rebaixar o time alagoano.

A carga total de ingressos para esse jogo é de 61.600. Se todos forem vendidos, o Cruzeiro colocará o maior público do Mineirão no ano, superando o jogo do acesso celeste, contra o Vasco, que teve 59.204 presentes.

