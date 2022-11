Semana Municipal do Empreendedorismo: Sala Mineira do Empreendedor e Semadetur capacitam alunos do Cramam

Ação disseminou informações sobre os benefícios de ser um Microeempreendedor Individual (MEI)

Na tarde da última terça-feira, 1º de novembro, a Sala Mineira do Empreendedor abriu o mês de aniversário da cidade com ação de orientação junto aos alunos das turmas dos cursos de Depilador(a) e de Cuidador de Idosos do SENAC em andamento no Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam). A iniciativa encerra um ciclo de palestras e oficinas “Como ser MEI de Sucesso na prática” junto aos alunos da instituição, bem como também comemorar o dia 2 de novembro, dedicado à Semana Municipal do Empreendedor, conforme lei nº 9.312, de 29 de março de 2022, sancionada pelo prefeito Duílio de Castro.

Segundo as agentes de desenvolvimento da Sala Mineira do Empreendedor, servidoras da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur), Claudia Elane Soares e Jakeline França Dutra, a ação de orientar alunos de cursos profissionalizantes junto ao Cramam sobre a formalização como Microempreendedor Individual (MEI) tem como propósito disseminar as informações sobre os benefícios para o empreendedor, que passa a ser um empresário e potencial fornecedor legal junto a consumidores e empresas demandantes de serviços e produtos oferecidos na cidade. “Isso fortalece o ambiente de negócios local e gera trabalho e renda para empreendedores, além da seguridade previdenciária garantida”, explicam.

Participando também desse processo de orientar a quem busca se capacitar, a fiscal da Vigilância Sanitária (Visa) da Secretaria Municipal de Saúde Luciana Souza Cruz informou que a Visa busca “minimizar riscos, orientar para o cuidado com a saúde do cidadão, sendo assim essencial esse momento de orientação junto aos alunos dos cursos de áreas afins às competências de atuação da vigilância”. O coordenador administrativo do Cramam, Celso Eustáquio de Souza, também enalteceu a importância da capacitação. “A parceria continuada no decorrer de 2022 junto aos demais órgãos municipais para orientação dos alunos tem contribuído efetivamente para a qualificação dos egressos dos cursos da instituição”.

Em continuidade às ações de apoio ao empreendedor e à parceria da Sala Mineira do Empreendedor e da Vigilância Sanitária Municipal, Semadetur e Secretaria Municipal de Saúde, na próxima semana, nos dias 8 e 9 de novembro, serão oferecidas duas edições do Curso para Manipuladores de Alimentos voltado a bares e restaurantes locais, de modo a valorizar e certificar os estabelecimentos, já com inscrições esgotadas pela alta demanda do setor. “Orientar o empreendedor será sempre a conduta adotada pela administração municipal, favorecendo o ambiente de negócios local, gerando mais emprego e renda para a nossa população. Por isso formalizamos nosso apoio em lei, para que outras administrações possam fazer o mesmo”, completa o prefeito Duílio de Castro.