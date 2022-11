“O gol contra…”

Sou apenas um Colunista que semanalmente estou aqui e você daí, com a nossa Conversa Afiada, mas aqueles leitores que fielmente me acompanham e são observadores, sabem que gosto de dar “cutucadas” com alguns temas.

A eleição terminou e muitos só deixaram para trás lágrimas da derrota e dívidas por ter gasto além do planejado.

Nem é preciso ser vidente que a “ganância” foi o fator preponderante para algumas cidades com um colégio eleitoral capaz, não ter elegido nenhum candidato (a) quando poderia ter sempre dois deputados estaduais e um deputado federal.

Nem preciso omitir pra ninguém tratar-se da minha cidade natal Sete Lagoas.

E não é a primeira vez que já assistimos a esse filme de candidato gastar além do que pode, e contrair dívidas que levam até a perda da família, fato que acontece por todo o país.

Agora não adianta lamentar o leite derramado por ter entrado numa briga onde você é pequeno para uma eleição maior.

Atente para história abaixo:

– Essa é uma história de um jogador que estreava no time de futebol.

Quase na metade do primeiro tempo ele cometeu um erro absurdo:

Confundindo a cor das camisas de seus companheiros com a de um time adversário, contra a qual já tinha jogado havia pouco tempo, viu-se de repente em sua própria área e, driblando dois companheiros (o que não foi muito difícil), acabou chutando contra a própria meta e marcando um gol a favor do adversário.

Foi uma estupefação geral.

No intervalo o treinador procurou levantar o ânimo abatido do time e disse:

“O mesmo time que jogou o primeiro tempo vai jogar no segundo”.

O jogador desastrado foi falar com treinador:

“Não posso voltar ao campo, estou humilhado”.

A resposta do treinador foi taxativa:

Você não pode mudar o que aconteceu no passado, nem eu.

O que você pode mudar é o que vai fazer no futuro.

O jogo está na metade, volte ao campo e jogue os 45 minutos que faltam.

Evite marcar outro gol contra.

Até semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

