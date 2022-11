Na briga: Mancini celebra jogo do América e busca por vaga na Libertadores: ‘estamos no páreo novamente’

“É uma vitória muito importante para o nosso momento. Vínhamos de insucesso aqui dentro e somando pontos fora de casa. A gente retoma a campanha vencendo o vice-líder, um adversário muito perigoso e bem treinado pelo Mano. Hoje a gente tá feliz porque o América voltou a jogar bem e fazer uma partida muito competitiva, onde na maior parte do jogo se mostrou superior ao Internacional”, afirmou Mancini, que já garantiu que não repetirá o time no próximo sábado, contra o Bragantino, por conta do pouco tempo de descanso e o campo pesado hoje.

O treinador foi informado que Mano Menezes, técnico do Inter, afirmou que o América “incomodou” o Inter, não deixando jogar e, segundo ele, esse é justamente o que ele propõe fazer em todos os jogos, independente do adversário.