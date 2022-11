Vai ficar? Cuca deixa permanência em aberto e vê erro em foco total na Libertadores: ‘nos custou caro’

O Atlético empatou em 2 a 2 com o São Paulo e segue vivo na briga por uma vaga para a próxima Libertadores. Na competição deste ano, o Galo apostou todas as suas fichas, mas acabou eliminado, e o técnico Cuca entende que esse foi um erro do clube.

“Penso que pusemos todas as nossas fichas na Libertadores e isso nos custou caro. Quando fomos eliminados, atrasamos no Brasileiro. Não serve de desculpa, mas foi no meu entendimento o que aconteceu”, afirmou Cuca, que lamentou também a queda grande de desempenho do time. Segundo ele, com o elenco que tem, era pro Galo estar mais à frente no Brasileirão.

Faltando apenas três rodadas para o fim do Brasileirão, Cuca não garantiu se fica ou não para o próximo ano. Ele voltou ao Atlético no meio da temporada com um contrato até o fim do ano e sendo o “salvador da pátria”, mas não conseguiu cumprir esse papel com uma campanha bem abaixo do esperado. Segundo o treinador, o foco é terminar bem a temporada e se classificar para a Libertadores, depois disso ele vai ver se fica: