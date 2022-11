No Montreal em Sete Lagoas homem é preso pela PM com maconha, arma e municões

Durante patrulhamento na avenida na Avenida Prefeito Alberto Moura, no bairro Montreal, nas proximidades da Empresa Nat Alimentos a guarnição avistou o indivíduo em atitude suspeita ao perceber a aproximação da viatura. A guarnição abordou o suspeito próximo a ponte da referida avenida, e durante a busca pessoal foram localizados um pistolete cal. 28 contendo 3 munições intactas.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo. Sabendo da prisão do autor, uma testemunha que não quis se identificar informou a guarnição de apoio que o sujeito usava sua residência para o tráfico de drogas e que possivelmente teria uma arma de fogo e um colete balístico no interior da casa. A guarnição deslocou até a residência em contato com o proprietário do imóvel que franqueou-nos a entrada,durante as buscas foram localizados um tablete de maconha, 02 balanças de precisão, 01 barra de maconha, 10 munições intactas cal. 38, 03 munições cal. 28 intactas e 03 munições do mesmo calibre deflagradas.

O indivíduo foi encaminhado à DP pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Foram informados e garantidos seus direitos constitucionais.01 barra de maconha;02 balanças de precisão;01 bucha de maconha;01 Pistolete sem marca identificada;10 munições cal. 38 intactas;03 munições calibre 28 intactas;03 munições cal. 28 deflagradas e 02 celulares.

Com Polícia Militar