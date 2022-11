Confira os destaques da Coluna Tempo Esportivo desta quinta (03/11)

Palmeiras é o maior campeão do Brasil e soma incríveis 16 conquistas

A história do futebol no Brasil revela uma variedade de campeonatos de caráter nacional. A origem do Campeonato Brasileiro se deu com a criação da Taça Brasil, o primeiro certame nacional da história do Brasil a ter continuidade. Apesar de ter sido instituído em 1954 pela CBD, e de ter seu regulamento definido no ano seguinte, a sua primeira edição não pôde ocorrer em 1955, como havia sido planejado, em razão do calendário do futebol nacional entre 1955 e 1958 já haver então sido aprovado, não podendo o mesmo ser alterado em função da Copa do Mundo de 1958. Sendo assim, ficou definido para a competição começar somente em 1959. De lá pra cá, um total de 17 clubes já ergueram a taça da principal competição de futebol do país. O Bahia abriu a série, vencendo em 1959 e o Palmeiras venceu a última, neste ano.

Na quarta-feira (2) o Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro pela 11ª vez em sua história. O Verdão aumentou a distância na liderança do ranking de títulos. Segundo colocado, o Santos soma oito taças.

O Palmeiras alcançou o topo do Brasil em 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e 2022. No ano de 2010, a CBF equiparou os títulos da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, as duas principais competições nacionais anuais, entre 1959 e 1970, ao Campeonato Brasileiro – que passou a ser disputado por pontos.

Além de ser hendecacampeão brasileiro, o Palmeiras tem ainda outras quatro Copas do Brasil (1998, 2012, 2015 e 2020) e uma Copa dos Campeões (2000). Os títulos colocam o time na prateleira de maior campeão nacional, agora com 16 conquistas.

Em Minas Gerais, juntos, Atlético e Cruzeiro somam 06 Campeonato Brasileiros e 08 Copas do Brasil, totalizando 14 conquistas (10 do Cruzeiro e 04 do Atlético).

Confira todos os campeões brasileiros:

Palmeiras – 11 títulos (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e 2022)

Santos – 8 títulos (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004)

Flamengo – 7 títulos (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020)

Corinthians – 7 títulos (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

São Paulo – 6 títulos (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

Cruzeiro – 4 títulos (1966, 2003, 2013 e 2014)

Fluminense – 4 títulos (1970, 1984, 2010 e 2012)

Vasco – 4 títulos (1974, 1989, 1997 e 2000)

Internacional – 3 títulos (1975, 1976 e 1979)

Bahia – 2 títulos (1959 e 1988)

Botafogo – 2 títulos (1968 e 1995)

Atlético – 2 títulos (1971, 2021)

Grêmio – 2 títulos (1981 e 1996)

Coritiba – 1 título (1985)

Sport – 1 título (1987)

Guarani – 1 título (1978)

Athletico-PR – 1 título (2001)

Coordenação confirma data de reunião para definir jogos da Copa Eldorado

Após várias reuniões, a direção da Rádio Eldorado e a Coordenação da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville têm alinhado detalhes da disputa da edição que marca os 30 anos de existência do torneio.

Ao todo, 20 equipes estão confirmadas nesta edição especial da Eldorado: River (Bairro: Santa Luzia), Bangu (Bairro: Vapabuçu), Santa Helena (Bairro: Carmo), Curitiba (Bairro: São Francisco), Ideal (Bairro: São Geraldo), NF Amigos / Industrial (Bairros: Carmo e Industrial), Montreal (Bairro: Montreal), Aston Villa (Bairros São Francisco e Manoa), AFP / Lontra (Bairro: São Geraldo e Lontra), Bosque (Bairro: Olinto Alvim), CAP (Bairro: Progresso), Villa Minas (Bairros: Belo Vale e Jardim dos Pequis), União Alvorada, Funilândia, São Sebastião de Pindaíbas (Jequitibá), Independente de Pompeu, União do Morro / Garimpeiros (Bairros: Itapuã e Santa Luzia), Sete de Setembro de Caetanópolis, Cachoeirense de Cachoeira da Prata e Democrata / BH de Belo Horizonte.

Além de Sete Lagoas, outras 06 cidades se farão representadas na Copa Eldorado: Funilândia, Jequitibá, Caetanópolis, Pompeu, Belo Horizonte e Cachoeira da Prata.

Com relação à fórmula de disputa não há dúvidas: 20 agremiações confirmadas e a primeira fase da Copa Eldorado será composta por 05 chaves de 04 equipes, classificando-se 16 agremiações para a fase de oitavas-de-final. Todos os times farão 03 jogos e os 03 primeiros colocados de cada chave seguirão diretamente para as oitavas-de-final. Além destas 15 agremiações, o melhor quarto colocado dentre os 05 grupos, pelo índice técnico, também seguirá na disputa. Assim, ao término da primeira fase, 04 equipes serão eliminadas da competição.

A reunião entre a direção da Rádio Eldorado, equipe de coordenação e representantes de clubes será realizada no dia 16 de novembro, uma quarta-feira, às 19 horas, em local a ser definido. Para esta reunião, cada equipe poderá enviar no máximo 02 representantes. Na ocasião serão sorteados os times de cada grupo, assim como os confrontos de toda a primeira fase da competição.

A premiação da versão 2022/2023 da Copa Eldorado será recorde: Entre dinheiro, troféus, medalhas e demais prêmios, o montante chegará aos R$ 20 mil. A parte da premiação em dinheiro será de R$ 10 mil para o primeiro colocado e de R$ 3 mil para o segundo colocado.

Todas as informações adicionais sobre a 30ª Copa Eldorado / Fetl Elétrica / Telhas Granville podem ser obtidos através do telefone da Rádio Eldorado: (31) 3772-0244, ou de forma presencial na emissora, na rua Doutor Pena, 123, Centro, Sete Lagoas.

TEMPO ESPORTIVO

1º Tempo

A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro marcou a conquista do título pelo Palmeiras e também as classificações diretas à fase de grupos da Libertadores para Fluminense e Corinthians, assegurados no G-6, assim como Internacional e Flamengo. Com cinco das seis vagas preenchidas, o Athletico-PR despontou como grande favorito ao último lugar disponível nas chaves da principal competição sul-americana com 73,9% de chances. Atlético, com 19,4%, e São Paulo, com 6,3%, ainda vão tentar roubar o lugar do Furacão nas últimas três rodadas.

Se a vaga no G-6 tem um franco favorito, as duas para as fases prévias da Libertadores podem ser o prêmio de consolação para o esforço do Galo e do Tricolor Paulista para pontuar na reta final. Enquanto os mineiros têm possibilidades de 92,5% de ficar entre os oito melhores da competição, os paulistas estão com 69,1%. Fortaleza, América, Santos e Botafogo correm por fora para buscar uma vaga no G-8.

O Athletico-PR terá uma missão difícil no fim de semana diante do Internacional, no Beira-Rio. O São Paulo vai desafiar o Fluminense no Rio de Janeiro. O América vai a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino, enquanto o Atlético joga só na segunda-feira e recebe o Botafogo no Mineirão, sabendo se terá chance de alcançar o G-6 já na 36ª rodada.

2º Tempo

Desafio gigante! O Cruzeiro trabalha intensamente na busca da formação do elenco para 2023. Enquanto está na semana que finaliza a participação na Série B, quando receberá a taça de campeão diante do CSA, domingo, no Mineirão, o time mineiro sinaliza profundas mudanças no elenco, já tendo setores-alvo para remontar o elenco.

Até agora, o Cruzeiro anunciou o zagueiro Neris, de 30 anos. Também encaminhou a contratação do goleiro Anderson, que estava no Athletico-PR, mas ainda não o anunciou oficialmente. No mercado, está em busca de reforçar todas as posições, praticamente: laterais, zaga, jogadores de contenção e criação no meio de campo, e atacantes.

O time mineiro também observa o mercado interno em busca de oportunidades para reforçar alguns setores. No ataque, por exemplo, Luvannor e Jajá devem seguir no clube, enquanto Chay já voltou para o Botafogo. Na defesa, Matheus Bidu tem várias propostas, Rômulo está de saída e Zé Ivaldo deve retornar ao Athletico-PR. Além da defesa, outro setor que preocupa bastante é o meio de campo, tanto na questão de volantes quanto de armadores. O Cruzeiro não fará loucuras e a ideia da diretoria é montar um grupo dentro das possibilidades orçamentárias de 2023. Por isso, o torcedor não deve esperar que aconteçam as chamadas “contratações bombásticas”.

por Álvaro Vilaça