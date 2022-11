Hora da cautela: Mercado tem reação incomum nos primeiros dias após a eleição de Lula

Não foi apenas um dia bom para o mercado financeiro do Brasil. Foi o melhor primeiro dia após uma eleição presidencial na história da bolsa de valores brasileira, segundo dados da B3. Cenário bem diferente do registrado em 2018. No 29 de outubro daquele ano, primeiro dia depois da eleição de Jair Bolsonaro (PL), a queda foi de 2,24 pontos. Em 2014, na reeleição de Dilma Rousseff (PT), queda ainda maior: 2,77% em relação ao fechamento na sexta-feira anterior ao pleito.

Em relação à moeda americana, o comportamento também foi inédito. O dólar registrou alta significativa após as eleições de Bolsonaro em 2018 (2,14%), Dilma em 2014 (1,91%) e Lula em 2002 (1,97%). Nas eleições que garantiram um terceiro mandato ao petista, a tendência do dólar foi de queda brusca, encerrando o pregão a R$ 5,16, uma queda de 2,54% no dia.

Segundo a economista Mafalda Valente, professora das Faculdades Promove, é normal haver uma insegurança nos dias anteriores e posteriores às eleições, até que os investidores entendam as prioridades e os caminhos que serão adotados pelo novo governo.

“É normal que os investidores segurem um pouco os investimentos e que o dólar, considerado um investimento seguro, tenha uma alta. Porém, neste ano houve um movimento contrário”, confirma.

E não se pode dizer que foi um movimento puxado por resultados ou tendências do mercado externo. Enquanto no Brasil a bolsa de valores subia, nos Estados Unidos os três principais índices caíram com o receio de recessão global. Também pesaram as expectativas em torno da reunião desta semana do Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano), que deverá elevar os juros básicos norte-americanos em 0,75 ponto percentual.

Hora de prudência

Apesar do movimento de euforia e a queda no dólar, ações de empresas importantes no índice Ibovespa e que figuram entre as favoritas do investidor brasileiro, registraram quedas, especialmente Petrobras (-7,04%) e Banco do Brasil (-4,64%). Segundo o balanço da B3, o que manteve o índice em alta foi a entrada de capital estrangeiro após a eleição de Lula.

A queda no valor de algumas ações pode levar o investidor mais afoito a correr para a venda, mas a economista Mafalda Valente destaca que este não é o comportamento padrão. Segundo ela, a recomendação ao investidor comum é a prudência. “A recomendação é, até o final do ano, aguardar e manter os investimentos diversificados. Este é o procedimento normal”, orienta.

Risco calculado

Para o economista Paulo Casaca, o movimento aquecido no mercado financeiro depois das eleições mostra que o mercado tinha tranquilidade com a eleição de Lula. “Quando você avalia os oito anos de Lula no governo, os resultados econômicos foram bons e não há razão para prever uma mudança de comportamentos”, avalia.

O economista complementa que o mercado se baseia em dados e informações e a possibilidade de vitória de Lula, prevista em pesquisas, já havia sido incorporada aos cálculos de investidores.