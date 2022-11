Educação divulga lista de diretores, vice-diretores e coordenadores eleitos

Das 52 escolas, houve eleições em 44, para as demais a SMEEC fará indicações

A partir de janeiro, as 52 unidades de ensino municipais passarão a contar com novos(as) diretores(as), vice-diretores(as) e coordenadores(as). E a comunidade escolar já pode conferir quem foram os(as) eleitos(as). A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (Smeec) – publicou no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 1º de novembro, o resultado do processo de indicação de candidatos aos cargos de diretor, coordenador e vice, conforme anexo I da Portaria SMEEC nº 335, de 29 de junho de 2022.

Segundo a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira, o processo de indicação realizado no dia 27 de setembro visou efetivar a gestão democrática e compartilhada no Sistema Municipal de Ensino de Sete Lagoas. “O processo foi conduzido por comissão específica, instituída por portaria. Os candidatos passaram por uma certificação que ocorreu em duas etapas, sendo curso e prova, habilitando-os a concorrer à gestão escolar”, lembra a secretária.

Das 52 unidades de ensino do Município, houve eleições em 44. Para as demais onde as eleições não foram realizadas, a portaria define que ficará a cargo da Smeec fazer a indicação. “O processo transcorreu de forma democrática e com muita lisura, possibilitando aos envolvidos no processo educacional exercer sua cidadania e contribuir para a efetivação de uma educação pública de qualidade e com excelência”, reforça a diretora do Departamento de Equipe Pedagógica da Secretaria, Márcia Adriana Valadares.

Concluindo o processo, os novos gestores passarão por curso de formação em gestão escolar antes de assumir o cargo para o biênio 2023-2024. Confira a lista dos eleitos no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 1º de novembro: https://www.setelagoas.mg.gov. br/diario-eletronico

Link direto para o DOM, a partir da página 18: https://www.setelagoas.mg.gov. br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal= 12&arquivo={CCCEED7C-BA24- 6BDB-4E7E-2C70BB5A77D4}.pdf