Obras da rua Sebastião de Paula e Silva seguem em ritmo acelerado

Os serviços incluem novo canteiro central, drenagem, pavimentação, iluminação e paisagismo

Mais uma obra segue em ritmo acelerado. Desta vez, é a rua Sebastião de Paula e Silva, principal via de acesso à cidade para quem chega pelo bairro Eldorado, via muito utilizada por caminhões pesados que transportam cargas. A rua liga a rotatória do Shopping Sete Lagoas até a rotatória entre rua Cachoeira da Prata e Av. Dr. Renato Azeredo, no bairro Canaã. Os serviços incluem novo canteiro central, drenagem, pavimentação, iluminação e paisagismo. Com a conclusão de mais essa obra, será o fim dos alagamentos na região.

O prefeito Duílio de Castro fiscalizou os trabalhos nesta segunda-feira, 31 de outubro. “Essa obra faz parte de toda a revitalização da entrada da cidade pelo bairro Eldorado. Teremos ainda uma ciclovia no canteiro central. A iluminação já foi toda trocada por lâmpadas de LED, mais resistentes, mais claras e econômicas. Seguimos trabalhando muito e os resultados não param de acontecer”, disse o prefeito.

Marcelo Sander

ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas