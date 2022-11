Debate acerca da saúde municipal mobilizam vereadores durante Reunião Ordinária

A assistência da saúde municipal para a população foi um dos assuntos mais abordados durante a Reunião Ordinária desta terça-feira (01). A publicação do edital para concurso público da secretaria de Educação também mereceu atenção dos vereadores. Na pauta os textos dos vereadores Junior Sousa (PSD) e Marli de Luquinha (MDB) foram retirados pela ausência dos autores.

Sobre a saúde municipal o presidente Pr. Alcides (PP), durante sua comunicação pessoal, foi forte na cobrança para os responsáveis. “Não brinquem com a saúde da população. Hoje alguém depende de ajuda, amanhã pode ser você a precisar, é desumano. Com saúde não se brinca”, apelou.

Outra parlamentar a falar sobre o assunto foi Heloísa Frois (Cidadania) que apresentou um fato que presenciou na UPA. “Vi uma moça com cólica renal das 10h da manhã até às 16h e não havia sido atendida. Se uma cólica renal não é urgência, o que será para o sistema de saúde da cidade”, questionou.

A publicação do edital para a concurso público da secretaria de Saúde foi pauta de Ivson Gomes (Cidadania). “São cerca de 600 vagas e não consta vaga para motoristas e muitos hoje são contratados. A classe se sentiu prejudicada”, informou.

O presidente da Comissão de Educação do Legislativo, Rodrigo Braga (PV), garantiu que vai fazer os questionamentos aos responsáveis pelo certame. “Vou levar todas essas demandas para a secretaria responsável e outros pormenores que chegarem a esta comissão”, adiantou.

Na sequência seguem os destaques dos vereadores durante a comunicação pessoal. A pauta votada no encontro pode ser acessada pelo link.

José de Deus (REP): Na última quarta tive o privilégio de presidir reunião da Frente Parlamentar do Idoso. Participaram João Evangelista e Eraldo da Saúde. Recebemos os representantes da secretaria de Saúde que trouxeram a novidade de que em breve o município vai contar com atendimento de geriatria, demanda antiga. A secretária de Assistência Social ouviu atentamente as demandas e prestou esclarecimentos sobre o trabalho.

Roney do Aproximar (União Brasil): Quero parabenizar o Fabrício, da secretaria de Esportes, a Renata e o Herivelton pelo belo trabalho a frente da secretaria. O pessoal é bom de serviço e a cidade tem muita gente boa de serviço. Pessoal que trabalha tem o meu respeito. O trabalho que fizeram nos jogos estudantis foi espetacular. Foram mais de 180 atletas premiados, uma escola do Barreiro recebeu prêmio de equipe mais disciplinada, tem que parabenizar.

Ivan Luiz (Patri): Assumo a tribuna como líder do prefeito para dar a notícia que, até que enfim, o tão aguardado concurso da educação vai acontecer. No dia de ontem foi publicado o edital com 600 vagas efetivas em 28 cargos. As inscrições acontecem a partir de 2 de janeiro até dia 2 de fevereiro pelo site www.gestaodecocnurosso.com.br. São R$ 40 as inscrições para nível fundamental, R$ 50 para médio e médio técnico e R$ 70 para cargos de nível superior. O salário inicial é R$ 1.215 no ensino fundamental e R$ 1.674 para professor de educação básica.

Heloísa Frois (Cidadania): Destacar que vários assuntos foram tratados na Audiência Pública sobre mobilidade urbana, os encaminhamentos foram feitos e queria agradecer a todos que participaram. Alertar proprietários de bois e cavalos porque temos visto nas avenidas Padre Tarcísio, Prefeito Alberto Moura vários animais soltos e essas avenidas são de trânsito intenso de pessoas e veículos. Os animais e as pessoas correm o risco de sofrer um acidente. O pedido é aos proprietários que tentem mantê-los presos.

Janderson Avelar (MDB): Parabenizar os participantes do JESEL pelo belo campeonato que foi realizado e teve a final no último sábado. Parabéns ao Fabrício, Renata e Herivelton (secretaria de Esportes). As ações do Outubro Rosa realizadas pela secretaria de Saúde foram de extrema importância para conscientizar as mulheres e hoje começa o Novembro Azul, mês de conscientização para nós, homens. Domingo elegemos o presidente Lula e que a democracia seja sempre respeitada.

Ivson Gomes (Cidadania): Vocês pagadores de impostos que anseiam por um país melhor, uma cidade mais justa e tudo isso com transparência dos gastos públicos. Digo que continuo firme naquilo que me convém, que me compete, que é fiscalizar os gastos públicos. Mesmo encontrando inúmeras dificuldades junto ao Poder Executivo que insiste em dificultar informações simples. Não vou desanimar. Qual o motivo que o prefeito tem dificuldade em repassar informações referentes a contratos milionários.

Pr. Alcides (PP): O Novembro azul acontece em relação ao câncer de próstata e deve estar sendo destacada, na realidade, a prevenção de doenças que dizem respeito a saúde do homem. O nosso corpo é multimembrado e a saúde deve ser vista como um todo. Falar na saúde no que diz respeito ao município, a saúde dos munícipes. Vejo todas as nossas intervenções como importantes. Mas quem não trocaria uma assistência a saúde em tempo por um buraco a ser tapado na sua rua ou qualquer outra situação? Com saúde não se brinca.

Ascom/Câmara Municipal