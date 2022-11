Hortas Comunitárias e Projeto Horta Social são referências na Embrapa e Ministério da Cidadania

Supervisor da Semadetur apresentou ações de Sete Lagoas voltadas à agricultura familiar e segurança alimentar em Brasília

As hortas comunitárias de Sete Lagoas seguem sendo referência nacional e internacional de sucesso na implementação de políticas públicas que têm a agricultura familiar como foco. Entre os dias 27 e 29 de setembro o superintendente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur), Warley Raimundo de Paula, esteve em Brasília para várias reuniões junto à Embrapa e ao Ministério da Cidadania.

De acordo com o superintendente sete-lagoano, a visita técnica à sede da Embrapa visou buscar uma efetiva parceria da Superintendência de Abastecimento e Agropecuária de Sete Lagoas com o programa das hortas comunitárias do município. “Somos referência em hortas urbanas no mundo e devemos sempre estar aperfeiçoando a gestão para com os horticultores. Lembro que é fato inédito na história das hortas comunitárias de Sete Lagoas esta estreita ligação direta com o campo científico da Embrapa Hortaliças”, frisa Warley.

Aproveitando a viagem, o superintendente também esteve no Ministério da Cidadania, onde apresentou o Projeto Horta Social implantado na cidade. O projeto visa a doação de hortaliças para associações beneficentes do município. “A apresentação do Horta Social foi uma indicação da Embrapa ao Ministério da Cidadania como case de sucesso”, lembra Warley. Lá o superintendente conheceu ainda o material de consultoria pública na qual Sete Lagoas foi referência e um dos municípios colaboradores da construção da pesquisa que tem publicação internacional feita por um consórcio de organizações internacionais que combatem a insegurança alimentar no mundo. “É Sete Lagoas mais uma vez contribuindo e sendo referência mundial em agricultura familiar por meio das nossas hortas comunitárias”, completa Warley.

Marcelo Sander

ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas