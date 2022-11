Zema pede que forças de segurança tomem medidas necessárias para desobstruir estradas mineiras

O governador Romeu Zema (Novo) afirmou na manhã desta terça-feira (1) que solicitou às forças de segurança do estado para desobstruir as estradas que estão obstruídas em Minas Gerais, em protestos contra a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Já solicitei às nossas forças de segurança que tomem as medidas necessárias para desobstruir qualquer via ou estrada que esteja interditada por manifestações. A eleição já acabou e agora nós temos que assegurar o direito de todos, de ir e vir, e também que as mercadorias cheguem onde precisa, para não haver desabastecimento. Vamos cumprir a lei”, afirmou Zema em suas redes sociais.

Desde a noite de domingo (30), após vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), entre eles milhares de caminhoneiros, fazem proItattestos nas rodovias em quase todos os estados do país contra a vitória de Lula.

itatiaia.com.br