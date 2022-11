Dever de casa: América precisa superar sequência negativa em casa para voltar a sonhar com Libertadores

O América faz uma das melhores campanhas do segundo turno do Brasileirão. No entanto, poderia estar ainda melhor se tivesse feito o dever de casa nas últimas três rodadas como mandante, quando acabou derrotado. O Coelho sonha com a Libertadores em 2023, mas para isso, precisará se recuperar em seus domínios.

América é o atual 11° colocado do Brasileirão, com 46 pontos, quatro a menos que o São Paulo, atual oitavo colocado e último dentro do grupo de classificados para a próxima Libertadores. Se tivesse feito o dever de casa contra o Tricolor, o Fortaleza e o Flamengo, o Coelho estaria com 55 pontos, na sexta posição. No entanto, acabou derrotado em todas as oportunidades por 2 a 1. Essa é a pior sequência do Alviverde como mandante na temporada.

Agora, o América precisa voltar a vencer para seguir sonhando com uma vaga na Libertadores. As chances do clube, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, são de apenas 9%.