Série A: Rivais por Libertadores, Atlético reencontra São Paulo, que iniciou sequência ruim do clube no ano

No primeiro turno da competição, o Atlético vinha de vitórias e classificação na Libertadores até encarar o São Paulo, quando empatou por 0 a 0 no Mineirão. Depois do confronto, o Galo foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, e venceu apenas um dos dez jogos seguintes. Além disso, o alvinegro ficou sete partidas seguidas sem vencer como mandante desde o duelo entre eles.

Agora, Atlético é o 7° colocado e o São Paulo o 8°. Eles estão dentro do grupo de classificação para a Libertadores, mas indo para a fase preliminar da competição. O objetivo de ambos é entrar no G6, que dá vaga direta para a fase de grupos.

Hoje em Dia