Despedida: Ingressos para último jogo do Cruzeiro, que terá entrega da taça, começam a ser vendidos nesta terça

Os sócios do Cruzeiro das categorias Diamante, Colaborador, Eficiente e Kids terão prioridade a partir das 9h e poderão comprar os ingressos pela internet. Às 12h, a venda abre para os planos Tribuna, Internacional e Internacional Kids. Quatro horas depois, os sócios do plano Multicampeão poderão adquirir os ingressos. As categorias Fenomenal, Cruzeiro Sempre, Bronze e os planos antigos ainda vigentes serão liberados para compra na quarta-feira (2). Para o plano Time do Povo e o público em geral, as vendas se iniciam, caso sobre ingresso, na quinta-feira (3).

Confira os preços:

Amarelo e Laranja (Superior e Inferior) – Inteira: R$ 80 / Meia: R$ 40

Vermelho (Superior e Inferior) – Inteira: R$ 120 / Meia: R$ 60

Roxo (Superior) – Inteira: R$ 170 / Meia: R$ 85

Roxo (Inferior) – Inteira: R$ 200 / Meia: R$ 100