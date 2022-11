Ginásio lotado e muita emoção marcaram a final dos Jogos Estudantis de Sete Lagoas 2022

Ao todo foram 18 escolas participantes, entre municipais, estaduais e particulares, após dois anos de pandemia

A edição 2022 dos Jogos Estudantis de Sete Lagoas (Jesel) foi encerrada neste domingo, 30, no ginásio Dr. Márcio Paulino, o popular ginásio coberto, com as partidas decisivas do futsal, modalidade mais tradicional dos jogos e que sempre atrai um grande número de atletas e torcedores.

O Jesel faz parte do calendário esportivo e sua realização já se transformou em lei municipal (Lei Nº 8.225 de 28 de dezembro de 2012). O objetivo do evento é contribuir para o aumento da participação da juventude estudantil sete-lagoana em atividades desportivas, promovendo a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos, principalmente pós Covid, já que a grande maioria dos jovens sofreu com a falta de exercícios nesse período.

Foram disputadas as modalidades esportivas coletivas e individuais no módulo I (faixa etária: 11, 12 e 13 anos) e no módulo II (faixa etária: 14, 15 e 16 anos).

“Os campeões do Jesel em cada modalidade esportiva coletiva e individual serão os representantes no Jemg, os Jogos Escolares de Minas Gerais, no ano seguinte”, explica o secretário municipal adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca.

“Praças e espaços esportivos públicos foram utilizados como o Ginásio Vinício Dias Avelar e o Ginásio Dr. Márcio Paulino, porém, vale destacar a parceria público privada desta vez”, cita a coordenadora dos Jogos, Renata Pereira. “Este ano tivemos o Huracan, Colégio Tiradentes, Arena Impulso e, como sempre foi de costume, a Unifemm, que nos cederam suas áreas para modalidades restritas”, completa.

O prefeito Duílio de Castro é um grande apoiador do Jesel e esteve presente no Ginásio Dr. Márcio Paulino no fim de semana. “Desde o início do nosso governo orientamos a equipe da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer a não medir esforços para superarmos, a cada ano, a edição anterior, uma vez que o Jesel faz parte do calendário oficial de eventos do município e lidamos diretamente com estudantes jovens e adolescentes. Ou seja, cuidando do Jesel, estamos contribuindo para a formação de alunos, esportistas e, principalmente, cidadãos de bem”, reflete o prefeito.

Cerca de 18 escolas municipais, estaduais e particulares estiveram presentes nas diversas modalidades esportivas disputadas nesta edição. Ao todo, mais de 200 alunos participaram dos Jogos Estudantis.

As escolas campeãs foram as seguintes:

Handebol Masculino módulo I – Colégio Regina Pacis

Handebol Masculino módulo II – E. E. Edite Furst

Handebol Feminino módulo I – E.E. João Fernandino Júnior

Handebol Feminino módulo II – Colégio Regina Pacis

Voleibol Feminino módulo II – Colégio Impulso

Vôlei de Praia Masculino módulo II – E.E. Mauro Faccio Rodrigues

Vôlei de Praia Feminino módulo I – Colégio Laís Farneti

Vôlei de Praia Feminino módulo II – Colégio Impulso

ATLETISMO MÓDULO I – PROVA DE 75 METROS

CLASSIFICAÇÃO MASCULINO FEMININO

1º Lugar E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO E.E. MODESTINO ANDRADE

2º Lugar COLÉGIO SANTA MARIA E.E. EDITE FURST

3º Lugar COLÉGIO SANTA MARIA E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO

ATLETISMO MÓDULO I – PROVA DE 250 METROS

CLASSIFICAÇÃO MASCULINO FEMININO

1º Lugar COLÉGIO SANTA MARIA COLÉGIO SANTA MARIA

2º Lugar E.E. EDITE FURST E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO

3º Lugar COLÉGIO SANTA MARIA E.E. DOUTOR OLINTO SÁTYRO ALVIM

ATLETISMO MÓDULO I – PROVA SALTO EM DISTÂNCIA

CLASSIFICAÇÃO MASCULINO FEMININO

1º Lugar E.E. EDITE FURST E.E. MODESTINO ANDRADE

2º Lugar E.E. DOUTOR OLINTO SÁTYRO ALVIM E.E. DOUTOR OLINTO SÁTYRO ALVIM

3º Lugar E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO

ATLETISMO MÓDULO I – PROVA REVEZAMENTO 4×75 METROS

CLASSIFICAÇÃO MASCULINO FEMININO

1º Lugar E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO E.E. DOUTOR OLINTO SÁTYRO ALVIM

2º Lugar E.E. DOUTOR OLINTO SÁTYRO ALVIM E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO

ATLETISMO MÓDULO II – PROVA 100 METROS

CLASSIFICAÇÃO MASCULINO FEMININO

1º Lugar E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO E.E. MODESTINO ANDRADE

2º Lugar E.E. DOUTOR OLINTO SÁTYRO ALVIM COLÉGIO SANTA MARIA

3º Lugar E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO E.E. DOUTOR OLINTO SÁTYRO ALVIM

ATLETISMO MÓDULO II – PROVA 200 METROS

CLASSIFICAÇÃO MASCULINO FEMININO

1º Lugar E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO E.E. DOUTOR OLINTO SÁTYRO ALVIM

2º Lugar E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO

3º Lugar E.E. DOUTOR OLINTO SÁTYRO ALVIM E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO

ATLETISMO MÓDULO II – PROVA 400 METROS

CLASSIFICAÇÃO MASCULINO FEMININO

1º Lugar E.E. EDITE FURST COLÉGIO SANTA MARIA

2º Lugar E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO

3º Lugar COLÉGIO SANTA MARIA E.E. DOUTOR OLINTO SÁTYRO ALVIM

ATLETISMO MÓDULO II – PROVA 800 METROS

CLASSIFICAÇÃO MASCULINO FEMININO

1º Lugar E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO E.E. DOUTOR OLINTO SÁTYRO ALVIM

2º Lugar E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO

3º Lugar E.E. DOUTOR OLINTO SÁTYRO ALVIM *

ATLETISMO MÓDULO II – PROVA SALTO EM DISTÂNCIA

CLASSIFICAÇÃO MASCULINO FEMININO

1º Lugar E.E. DOUTOR OLINTO SÁTYRO ALVIM E.E. MODESTINO ANDRADE

2º Lugar E.E. EDITE FURST E.E. DOUTOR OLINTO SÁTYRO ALVIM

3º Lugar E.E. EDITE FURST E.E. DOUTOR OLINTO SÁTYRO ALVIM

ATLETISMO MÓDULO II – PROVA REVEZAMENTO 4×100 METROS

CLASSIFICAÇÃO MASCULINO FEMININO

1º Lugar E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO E.E. DOUTOR OLINTO SÁTYRO ALVIM

2º Lugar E.E. EDITE FURST E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO

3º Lugar E.E. DOUTOR OLINTO SÁTYRO ALVIM

Resultado final após a somatória de pontos das modalidades atletismo, xadrez, tênis de mesa, vôlei de praia e peteca:

RESULTADO FINAL

1º Lugar E.E. DEPUTADO RENATO AZEREDO: 194 PONTOS

2º Lugar E.E. DOUTOR OLINTO SÁTYRO ALVIM: 192 PONTOS

3º Lugar E.E. EDITE FURST: 107 PONTOS

PLACAR DESTE DOMINGO

Futsal Feminino Módulo II

E.E. Deputado Renato Azeredo 4 x 0 E.E. Doutor Olinto Sátyro Alvim

Futsal Masculino Módulo I

Colégio Regina Pacis 6 x 0 E.E. Prefeito Zico Paiva

Futsal Masculino Módulo II

E.E. Deputado Renato Azeredo 0 x 4 Colégio Regina Pacis

[VÍDEO]: https://youtu.be/DPJnx8Jd8VY

