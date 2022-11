Mobilidade urbana: Legislativo, ciclistas e envolvidos no assunto buscam soluções para o trânsito

Envolvidos diretamente no assunto, ciclistas participaram ativamente de Audiência Pública que debateu a possibilidade de um plano mobilidade urbana para mais fluidez e segurança no trânsito, especialmente, na região central da cidade. A vereadora Heloísa Frois (Cidadania) foi quem conduziu o evento.

A parlamentar apresentou um vídeo onde detectou, in loco, várias “falhas” que dificultam mobilidade de pedestres, cadeirantes e ciclistas no centro. “Durante a gravação das imagens percebemos vários cadeirantes com dificuldades de atravessar as ruas”, pontuou.

Do município, a secretaria de Trânsito esteve representada pela única engenheira de trânsito da pasta, Thaís Corrêa. A técnica falou sobre as iniciativas do Executivo para melhorar o fluxo e proporcionar mais harmonia entre carros, bicicletas e pedestres. “A gente está trabalhando para tentar melhorar a mobilidade”, garante.

A engenheira lamentou que no orçamento para este ano não foi destinado recurso para contratação de uma consultoria para culminar em um plano de ação. Em contrapartida “ano que vem temos dotação orçamentária de R$ 500 mil para gastar com gestão do plano de mobilidade para implantar estrutura cicloviária. E outra dotação de R$ 500 mil para consultoria e construção de planos de ação”.

Heloísa reforçou que a motivação para o evento foi o grande número de reclamações sobre questões de acessibilidade, trafegabilidade e mobilidade urbana. “É uma oportunidade para ouvir da população críticas e sugestões para reivindicar do Executivo as correções necessárias”.

Participantes de movimentos de ciclistas, Max Tadeu e Laerte Costa contaram um pouco das dificuldades sofridas pela categoria para o deslocamento diário seja para o trabalho, escola ou lazer. Do departamento de Educação de Trânsito da Secretaria, Daniela Maia afirmou que “o gargalo é falta de investimento, não é culpa da gestão x ou y é culpa de não ter pensado ao longo dos anos no crescimento que a cidade teve”.

Diante de todas as informações a vereadora proponente construiu alguns encaminhamentos da Audiência Pública: “Previsão de melhorias e repintura de faixas; verificar formalização de comissão de mobilidade; solicitar podas de árvores que estão em ciclofaixas; verificar aplicação do orçamento para adquirir bicicletários; fiscalizar calçadas danificadas para melhorias. E possibilidade interdição de vias para caminhadas e passeios de bicicletas”.

