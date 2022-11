Giro Policial: Prisões de autores de roubos, tráfico de drogas e apreensão de arma são destaques da PM

Menores apreendidos

Durante patrulhamento típico de Tático Móvel foi recebido via celular um militar da 192 Cia, solicitando apoio, e informando que se encontrava de folga e percebeu próximo à sua residência uma movimentação suspeita de 3 indivíduos e decidiu perseguí-los.

O militar foi informado por uma das vítimas, que os 3 indivíduos teriam chegado no bar e que de posse de arma de fogo os autores ameaçaram os clientes e anunciaram o assalto levando celulares e dinheiros dos frequentadores do local, neste momento o militar abordou e conseguiu efetuar a prisão de um dos autores.

Com a chegadas das viaturas do TM, Preventiva da 46 Cia e CPU, e após ciência dos fatos as guarnições elencadas partiram no rastreamento dos demais autores, estes haviam separados fugindo um para cada local.

Após intensa diligencia logramos êxito em encontra-los prendendo assim os autores e recuperando todos os matérias subtraídos por eles 2 simulacros de arma de fogo (usado no assalto), 3 autores apreendidos R$274,00 recuperados, 2 celulares recuperados uma carteira com cartões bancários.

Dupla é presa

Militares do 25º Batalhão prenderam neste domingo (30) dois ladrões que assaltaram um indivíduo no bairro Interlagos. De acordo com a PM, foi realizado um intenso rastreamento para encontrar a dupla, que usou uma moto para realizar o crime. Localizados, foram apreendidos telefone, parte do dinheiro roubado e o veículo.

Presos em flagrante, a dupla foi encaminhada à delegacia.

Tráfico de drogas

Durante patrulhamento no bairro Verde Vale ao verificar denúncia de autor de roubo, um indivíduo fugiu da guarnição policial pulando por diversas casas e ao localizado e abordado, este foi localizado juntamente com outros dois autores e grande quantidade de drogas.

Indagado, relatou que usava o local para fazer dolagem e distribuição das drogas. Com apoio das guarnições das guarnições do turno foi possível prender 2 autores e considerável quantidade de drogas. Autores e materiais entregues na DP.02 autores presos,03 pedras brutas de crack,544 pedras de crack,01 invólucro com pedras de crack em preparação,02 tabletes de maconha,180 buchas de maconha,01 celular apreendido,102 reais apreendidos, 01 porção de ácido bórico,01 agenda com anotações do tráfico,vasto material para dolagem e 01 balança de precisão.

Porte ilegal de arma de fogo/uso consumo de drogas

Em Santana de Pirapama, militares receberam informações que um indivíduo que havia evadido da guarnição em data anterior, estaria usando drogas em um lote próximo ao endereço informado. Durante verificação pelos militares, 02 pessoas correram rumo a região de mata, sendo apreendidas 01 arma de fogo tipo polveira e 03 buchas de maconha.

Da redação com 25º BPM