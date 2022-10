CBF volta atrás e mantém horário de duelo entre América e Internacional

O jogo entre o Coelho e o Inter, que acontecerá no Independência, pode ser definitivo para o título do Brasileirão, já que o Colorado precisa vencer para ainda se manter como o único na briga pelo título com o Palmeiras. Em caso de empate ou derrota, os paulistas garantem a taça.

O jogo entre Palmeiras x Fortaleza foi alterado de 16h para 21h30, por um pedido da TV detentora dos direitos de transmissão. Por conta disso, o duelo entre América e Internacional também havia passado para o horário de 21h30, para não ter chance de o alviverde paulista ser campeão mesmo sem entrar em campo.